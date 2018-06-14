Бывшему председателю Внешэкономбанка нашли новую работу

Евгений Разумный / Ведомости

Бывший председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков переходит в Министерство экономического развития и будет курировать там внешнеэкономический блок, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Эту информацию подтвердил собеседник «Ведомостей» в финансово-экономическом блоке правительства. В Минэкономразвития Горьков займет место Алексея Груздева, который переходит в Минпромторг и будет курировать деятельность торгпредств, уточнил собеседник «Ведомостей». О том, что Груздев может перейти из Минэкономразвития в Минпромторг курировать торгпредства, ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к ведомствам.

Сам Горьков сказал корреспонденту «Ведомостей», что находится в отпуске и пока сам ничего не знает.

Сергей Горьков начинал свою карьеру в банке «Менатеп» и нефтяной компании ЮКОС. С 2008 г. работал в Сбербанке - сначала директором департамента кадровой политики, затем зампредом правления. В Сбербанке Горьков курировал работу блока «Международные операции». В феврале 2016 г. Горьков возглавил ВЭБ.

В конце мая его отправили в отставку - президент Владимир Путин предложил должность председателя Внешэкономбанка Игорю Шувалову, перед этим покинувшему пост первого вице-премьера. Путин тогда заявил, что Горьков «много сделал для того, чтобы банк возродился, вновь встал на ноги и добился реальных результатов, успехов». «Мне бы хотелось, чтобы вы пока все вместе поработали», - говорил Путин Шувалову.

Шувалов через несколько дней после назначения заявил, что Горькову предлагали остаться в госкорпорации, но он отказался. «Сергей Николаевич считает, что он может передать дела и помогать и мне, и Внешэкономбанку», - говорил Шувалов (цитата по ТАСС).

Звать Горькова обратно в Сбербанк бессмысленно, говорил 8 июня президент госбанка Герман Греф. «Насколько я знаю, у Сергея Николаевича много предложений, звать его к нам не имеет смысла», — отмечал он (цитата по RNS).

Премьер-министр Дмитрий Медведев, возглавляющий набсовет ВЭБа, в связи с уходом Горькова отмечал, что еще два года назад ВЭБ находился на грани дефолта. Избежать негативных последствий удалось благодаря государственной поддержке и управленческим решениям, которые принимал Горьков, похвалил его Медведев.

За 2017 г. чистый убыток Внешэкономбанка (ВЭБ) увеличился в 2,6 раза по сравнению с 2016 г. до 287,7 млрд руб. Горьков говорил, что банк развития планирует выйти на прибыль в 2018 г. Однако позднее первый зампред правления Николай Цехомский отмечал, что ВЭБ считает ситуацию на рынке волатильной и пока воздерживается от прогноза, план на этот год – снизить отчисления в резервы по сравнению с прошлым годом.

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