Путин предложил Шувалову возглавить Внешэкономбанк

Игорь Шувалов Евгений Разумный / Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил бывшему первому вице-премьеру Игорю Шувалову стать председателем госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ), сообщает «Интерфакс». «Спасибо за доверие, не подведем», – пообещал Шувалов.

Путин заявил о необходимости докапитализировать ВЭБ. «Этот институт развития, чтобы он именно таким и стал, нужно поддержать, нужно будет его докапитализировать», – сказал глава государства. «Это отдельная тема, – отметил Путин. – Я знаю, что вы обсуждали ее с председателем правительства».

С конца февраля 2016 г. ВЭБ возглавлял выходец из Сбербанка Сергей Горьков. В среду стало известно, что Горьков отменил поездку на Петербургский экономический форум (ПМЭФ) за два дня до его начала. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с формированием повестки форума. Источник «Ведомостей» подтвердил, что ночью Горьков отменил все мероприятия. О том, что Шувалову предложено возглавить ВЭБ, ранее сообщили со ссылкой на свои источники The Bell и агентство Reuters и подтвердили «Ведомостям» три федеральных чиновника.

Горьков многое сделал, чтобы ВЭБ «возродился и снова встал на ноги», и у нового руководителя госкорпорации будет хорошая команда, сказал Путин. Горькову будут сделаны предложения по трудоустройству, «но мне бы хотелось, чтобы вы пока все вместе поработали», обратился президент к Шувалову.

Шувалов занимал пост первого заместителя сначала премьера Путина, а затем премьера Дмитрия Медведева с 2008 г. В состав нового правительства он не вошел. По словам одного из собеседников «Ведомостей», Шувалов сам уже давно хотел уйти с госслужбы. Собеседники телеканала «Дождь» называли среди вариантов трудоустройства чиновника назначение руководителем ключевого проекта МГУ – «Научно-технической долины» (в работе над ее созданием участвует проект «Иннопрактика» Катерины Тихоновой, которую в 2015 г. Reuters назвало дочерью Владимира Путина), а также пост руководителя «Роснано».

Горьков пришел в ВЭБ в 2016 г. с командой из нескольких десятков менеджеров из Сбербанка. Там он сначала был директором департамента кадровой политики, потом вошел в состав правления и был назначен заместителем председателя правления. Тогда ВЭБ, оказавшийся под секторальными санкциями, был в критическом состоянии и едва не рухнул под грузом проблемных активов. Менеджмент Внешэкономбанка летом 2016 г. оценивал проблемные кредиты ВЭБа в 1,5 трлн руб. «Я, конечно, понимал, что банк находится в сложном состоянии, но некоторые аспекты на тот период сильно недооценивал. Я не думал, что настолько тяжелый портфель в целом. Я думал, он полегче», – признавался Горьков в интервью «Ведомостям».

В феврале 2018 г. ВЭБ запустил фабрику проектного финансирования, которая будет предоставлять отобранным проектам долгосрочные кредиты на сумму до 3 млрд руб. сроком до 20 лет. Новый инструмент призван обеспечить рост инвестиций на 0,1% ВВП (около 100 млрд руб.).

В 2017 г. чистый убыток ВЭБа увеличился в 2,6 раза по сравнению с 2016 г. – до рекордных 287,7 млрд руб. Однако из них 250 млрд руб. пришлось на создание дополнительных резервов по наиболее проблемным кредитам. Без учета доначисления резервов операционная прибыль ВЭБа за 2017 г. составила 25,5 млрд руб.

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