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МВФ оценил вред экономике Белоруссии от российского налогового маневра

Темпы экономического роста в Белоруссии в среднесрочной перспективе могут оказаться существенно ниже 2%, если Москва откажется компенсировать Минску издержки от реализации налогового маневра в нефтяной отрасли, следует из прогноза Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно прогнозу МВФ, темпы роста экономики Белоруссии в среднесрочной перспективе составят 2% даже в случае получения полной компенсации от России. Это объясняется отсутствием «решительных структурных реформ», неблагоприятными демографическими факторами и слабым ростом производительности. Если же компенсация окажется далеко не полной, что является основным риском для экономики Белоруссии, по мнению МВФ, среднесрочный рост может быть существенно меньше 2%, а дефициты бюджета значительно выше прогнозируемых.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что если Москва откажется компенсировать Минску издержки от реализации налогового маневра, потери Белоруссии составят в 2019 г. до $500 млн. Однако даже при худшем варианте маневр в России не станет катастрофой для Белоруссии, подчеркнул Лукашенко.

Белоруссия рассчитывала получить от России в 2019 г. около $310 млн компенсации, говорил журналистам заместитель вице-премьера Белоруссии Игорь Ляшенко. В такую сумму белорусская сторона оценила свои потери от проведения в России налогового маневра. Москва, по словам Ляшенко, отказалась обсуждать вопрос о компенсации.

Налоговый маневр в России предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до нуля к 2024 г. и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Россия поставляет нефть в Белоруссию и другие страны ЕАЭС без пошлин по внутренним ценам.