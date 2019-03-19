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Бизнес попросил Путина остановить реформу неналоговых платежей

Четыре бизнес-объединения – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России» – направили президенту Владимиру Путину письмо о несогласии с кодификацией неналоговых платежей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. Авторы просят президента поручить правительству ускорить разработку рамочного законопроекта «О регулировании отдельных обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Предполагается, что он введет запрет на взимание неналоговых платежей, не включенных в реестры и перечни.

В начале марта Минфин заявил о скором внесении в правительство законопроекта о переносе в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей. Речь идет об утилизационном, экологическом и курортном сборах, плате за негативное воздействие на окружающую среду, а также сборах с грузовиков через систему «Платон» и с операторов связи. С предложенной Минфином концепцией реформирования квазиналогов бизнес не согласен, указывая, что она не решает задачу по систематизации законодательства.

Вопрос о кодификации неналоговых платежей поднимался на съезде РСПП с участием Путина. Бизнес просил не спешить с этим вопросом, Путин перенаправил пожелание первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову. Теперь в Минфине ждут формализации этого вопроса в поручениях президента по итогам съезда, отмечает собеседник издания в финансово-экономическом блоке правительства, поскольку услышанное каждая из сторон может трактовать в свою пользу.

В Минфине изданию заявили, что не намерены отступаться от кодификации, поскольку вопрос требует «не столько рамочного, сколько содержательного, отраслевого урегулирования». В ведомстве пообещали продолжить диалог с бизнесом для определения четкого перечня неналоговых платежей для переноса в Налоговый кодекс. При этом «содержание, размер и порядок уплаты платежей и их целевое назначение не должны измениться», заверили в Минфине.