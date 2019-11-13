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ВС распространил гарантии по амнистии капитала на административные дела

Президиум Верховного суда (ВС) утвердил разъяснения о гарантиях, которые предоставляются лицам, подавшим спецдекларации по закону об амнистии капитала. «Ведомости» ознакомились с документом. Из него следует, что ВС запрещает использовать декларации для привлечения не только к уголовной, но и к административной ответственности.

«Режим хранения таких сведений и документов обеспечивают исключительно налоговые органы», – отмечается в документе. В нем подчеркивается, что спецдекларации не могут быть получены кем-либо кроме налоговых органов даже по запросу суда или на основании судебного решения. Таким образом декларации и сведения, содержащиеся в них, «не могут использоваться в качестве основания для возбуждения производства по делу об административном правонарушении или налоговом правонарушении в отношении декларанта». Доказательством по делу они также служить не могут, решил Верховный суд.

Ранее Верховный суд уже разъяснял, что поданные по амнистии капитала спецдекларации не могут использоваться в качестве доказательств по уголовным делам. Декларация может использоваться в суде только с согласия того, кто ее подал, отмечал ВС. Гарантии по закону об амнистии капитала распространяются не только на налоговые преступления, но и на все деяния, предусмотренные Уголовным кодексом.

Вопрос о законности использования в уголовных процессах деклараций, поданных по амнистии капитала, стал актуальным при рассмотрении дела Валерия Израйлита. Он обвиняется в выводе средств за границу при строительстве порта Усть-Луга в Ленинградской области. Одним из доказательств обвинения стала декларация, поданная Израйлитом в 2016 г. по амнистии капитала. Сотрудники ФСБ изъяли ее по решению суда из центрального офиса Федеральной налоговой службы.

Использование декларации оспаривалось защитой предпринимателя. Смольнинский районный суд Петербурга отказался исключать ее из уголовного дела. Но гарантии Верховного суда должны предотвратить ее использование против декларанта. Обвинение ранее заявляло, что не будет использовать декларацию в качестве доказательства, равно как и основанные на ней другие материалы, указано в постановлении Смольнинского суда.