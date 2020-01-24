Орешкин предсказал приток инвестиций после изменений в правительстве России

Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию. В этот же день премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Мишустин, до этого руководивший Федеральной налоговой службой. Орешкина на посту министра экономического развития сменил Максим Решетников, который до этого был губернатором Пермского края. С 2012 г. и до назначения губернатором он руководил департаментом экономической политики и развития Москвы, отвечал за создание инвестиционной стратегии города и курировал изменения в налоговой политике.