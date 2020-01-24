Орешкин предсказал приток инвестиций после изменений в правительстве России
Помощник президента, бывший министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что представители международного бизнеса с оптимизмом смотрят на изменения в российском правительстве. Они готовы инвестировать и приходить с проектами в российскую экономику, рассказал он в интервью каналу »Россия-24» по итогам форума в Давосе.
«Регуляторная гильотина, снятие барьеров, которые есть в российской экономике, изменения отраслевого регулирования — много историй сейчас заложено, которые будут в ближайшие пару лет реализовываться», — сказал Орешкин. По его словам, в России улучшился деловой климат, страна занимает 28 место в рейтинге Doing Business.
Как отмечало ранее рейтинговое агентство Moody's., резкая смена правительства создает «некоторую неопределенность» в экономической политике России. Аналитики отмечали, что значительных перемен при этом ждать не стоит — заявления президента Владимира Путина и нового премьера Михаила Мишустина говорили о том, что правительство в целом сохранит прежний курс развития страны. Эксперты Moody's также отмечали, что ожидают дальнейшей реализации национальных проектов, что скажется на экономике позитивно.
Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию. В этот же день премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Мишустин, до этого руководивший Федеральной налоговой службой. Орешкина на посту министра экономического развития сменил Максим Решетников, который до этого был губернатором Пермского края. С 2012 г. и до назначения губернатором он руководил департаментом экономической политики и развития Москвы, отвечал за создание инвестиционной стратегии города и курировал изменения в налоговой политике.