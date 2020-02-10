Кудрин оценил возможное влияние коронавируса на рост российской экономики

Вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайском городе Ухане в декабре 2019 г. ВОЗ признала его распространение чрезвычайной ситуацией международного значения. По всему миру заражено свыше 40 000 человек. Наибольшее число заболевших – почти 25 000 человек – зарегистрировано в провинции Хубэй. В России зафиксировано два случая заболевания – в Тюменской области и Забайкалье. Жертвами пневмонии, вызываемой коронавирусом, стали уже более 900 человек, это больше, чем было при эпидемии атипичной пневмонии SARS.