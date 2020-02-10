Кудрин оценил возможное влияние коронавируса на рост российской экономики
Ситуация с распространением коронавируса незначительно отразится на темпах роста российской экономики, полагает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Возможное влияние он оценивает в пределах 0,1–0,2 процентных пункта (п. п.), что, по его словам, «меньше, чем ожидалось», пишет «Интерфакс».
При этом Кудрин не исключил, что российская экономика может ускориться даже сильнее прогноза, если правительство Михаила Мишустина будет эффективно работать . «Если вдруг произойдет перелом настроения, который может произойти независимо от этого вируса, то мы тогда можем даже и нарастить темпы роста, несмотря на вирус», – сказал Кудрин.
Из-за растущей волатильности мировых рынков на фоне распространения коронавируса Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля к доллару к концу текущего года. Об этом министерство сообщало в своем обновленном макропрогнозе. Базовый вариант обновленного прогноза предусматривает среднегодовой курс доллара в 2020 г. на уровне 63,9 руб. против 65,7 руб., заложенных в сентябрьском прогнозе, писал «Интерфакс».
Ранее оценку влияния коронавируса на российскую экономику дала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор оценивает влияние как незначительное. Аналогичную позицию высказывал глава Сбербанка Герман Греф, который оценил влияние на данный момент как «не слишком значимое».
Вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайском городе Ухане в декабре 2019 г. ВОЗ признала его распространение чрезвычайной ситуацией международного значения. По всему миру заражено свыше 40 000 человек. Наибольшее число заболевших – почти 25 000 человек – зарегистрировано в провинции Хубэй. В России зафиксировано два случая заболевания – в Тюменской области и Забайкалье. Жертвами пневмонии, вызываемой коронавирусом, стали уже более 900 человек, это больше, чем было при эпидемии атипичной пневмонии SARS.