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Силуанов оценил потери России от снижения товарооборота с Китаем

Ведомости

Снижение товарооборота с Китаем из-за распространения коронавируса приводит к потере для России 1 млрд руб. в день, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.

Министр отметил, что, скорее всего, последствия коронавируса в меньшей степени скажутся на российской экономике. Эпидемия не является существенным фактором, чтобы повлиять на рост российского ВВП в 2020 г. на 1,9%, отметил министр. Экономический блок правительства, по словам Силуанова, обеспокоен негативным влиянием эпидемии на мировую экономику.

«Слава богу, сейчас эпидемия уже пошла вниз, но как долго продолжится этот карантин – от этого зависит и экономическая ситуация», – сказал Силуанов.

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В начале февраля возможное влияние коронавируса на рост российской экономики оценивал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, на темпах роста ситуация отразится незначительно. Аналогичные прогнозы давали председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и президент Сбербанка Герман Греф.

Вспышка заболеваний, вызванная коронавирусом нового типа COVID-19, произошла в китайском городе Ухане. Согласно последним данным, вирус поразил 74 576 человек, 2126 из них скончались, сообщает национальная комиссия по здравоохранению Китая. Сейчас на территории России нет пациентов с коронавирусом: двое граждан Китая, лечившихся в России от COVID-19, были выписаны после двукратного получения отрицательных анализов.

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