Силуанов оценил потери России от снижения товарооборота с Китаем

Вспышка заболеваний, вызванная коронавирусом нового типа COVID-19, произошла в китайском городе Ухане. Согласно последним данным, вирус поразил 74 576 человек, 2126 из них скончались, сообщает национальная комиссия по здравоохранению Китая. Сейчас на территории России нет пациентов с коронавирусом: двое граждан Китая, лечившихся в России от COVID-19, были выписаны после двукратного получения отрицательных анализов.