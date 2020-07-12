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Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии

Ведомости

В России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. Максимальная прибавка составит 279 руб.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам зависит от размера их зарплаты. Чем выше доход человека, тем больше будет прибавка к пенсии. При этом размер прибавки ограничивается коэффициентами. В 2019 г. пенсионный коэффициент равнялся 87,24 руб., максимальная прибавка ‒ 261,72 руб. В текущем году коэффициент составляет 93 руб., максимальная прибавка ‒ 279 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных