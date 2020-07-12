Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам зависит от размера их зарплаты. Чем выше доход человека, тем больше будет прибавка к пенсии. При этом размер прибавки ограничивается коэффициентами. В 2019 г. пенсионный коэффициент равнялся 87,24 руб., максимальная прибавка ‒ 261,72 руб. В текущем году коэффициент составляет 93 руб., максимальная прибавка ‒ 279 руб.