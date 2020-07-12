Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии
В России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. Максимальная прибавка составит 279 руб.
Перерасчет пенсий работающим пенсионерам зависит от размера их зарплаты. Чем выше доход человека, тем больше будет прибавка к пенсии. При этом размер прибавки ограничивается коэффициентами. В 2019 г. пенсионный коэффициент равнялся 87,24 руб., максимальная прибавка ‒ 261,72 руб. В текущем году коэффициент составляет 93 руб., максимальная прибавка ‒ 279 руб.