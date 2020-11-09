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ЕС введет новые пошлины на американские товары из-за субсидирования Boeing

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Евросоюз готовится ввести новые пошлины на товары из США объемом $4 млрд из-за незаконного субсидирования Вашингтоном авиастроительного концерна Boeing, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).

«Постановление Европейской комиссии о повышении тарифов на экспорт США в ЕС на сумму 4 миллиарда долларов будет опубликовано в Официальном журнале ЕС. 26 октября Всемирная торговая организация (ВТО) официально разрешила ЕС принять такие меры против незаконных субсидий США производителю самолетов Boeing», —говорится в сообщении ЕК. В комиссии отметили, что они готовы работать с США для разрешения этого спора, а также для согласования долгосрочных правил субсидирования самолетов.

«К сожалению, из-за отсутствия прогресса в отношениях с США у нас не было другого выбора, кроме как принять эти контрмеры. Следовательно, ЕС реализует свои законные права в соответствии с недавним решением ВТО», — цитирует пресс-служба ЕК своего исполнительного вице-председателя Валдиса Домбровскиса.

Новые меры Евросоюза будут включать дополнительные пошлины в размере 15% на воздушные суда, а также дополнительные тарифы в размере 25% на ряд сельскохозяйственных и промышленных товаров, импортируемых из США общей стоимостью $4 млрд. «Это строго зеркальные контрмеры», — объяснили в ЕК. 

В октябре 2019 г. Вашингтон решил обложить пошлинами европейские товары на общую сумму $7,5 млрд. Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила ему сделать это в ответ на госсубсидии, получаемые Airbus от Евросоюза и нарушающие правила организации.

Спор между двумя крупнейшими мировыми авиапроизводителями идет уже 15 лет. Boeing обвинял Airbus в получении дешевых займов от европейских правительств и настаивал на введении 100%-ных пошлин на самолеты конкурента. Европейская компания утверждала, что Boeing получает помощь от Вашингтона в виде оборонных контрактов и налоговых льгот. ВТО пришла к выводу, что обе компании незаконно получают субсидии. Однако первым она закончила рассматривать дело против Airbus.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных