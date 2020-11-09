ЕС введет новые пошлины на американские товары из-за субсидирования Boeing
Евросоюз готовится ввести новые пошлины на товары из США объемом $4 млрд из-за незаконного субсидирования Вашингтоном авиастроительного концерна Boeing, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).
«Постановление Европейской комиссии о повышении тарифов на экспорт США в ЕС на сумму 4 миллиарда долларов будет опубликовано в Официальном журнале ЕС. 26 октября Всемирная торговая организация (ВТО) официально разрешила ЕС принять такие меры против незаконных субсидий США производителю самолетов Boeing», —говорится в сообщении ЕК. В комиссии отметили, что они готовы работать с США для разрешения этого спора, а также для согласования долгосрочных правил субсидирования самолетов.
«К сожалению, из-за отсутствия прогресса в отношениях с США у нас не было другого выбора, кроме как принять эти контрмеры. Следовательно, ЕС реализует свои законные права в соответствии с недавним решением ВТО», — цитирует пресс-служба ЕК своего исполнительного вице-председателя Валдиса Домбровскиса.
Новые меры Евросоюза будут включать дополнительные пошлины в размере 15% на воздушные суда, а также дополнительные тарифы в размере 25% на ряд сельскохозяйственных и промышленных товаров, импортируемых из США общей стоимостью $4 млрд. «Это строго зеркальные контрмеры», — объяснили в ЕК.
Спор между двумя крупнейшими мировыми авиапроизводителями идет уже 15 лет. Boeing обвинял Airbus в получении дешевых займов от европейских правительств и настаивал на введении 100%-ных пошлин на самолеты конкурента. Европейская компания утверждала, что Boeing получает помощь от Вашингтона в виде оборонных контрактов и налоговых льгот. ВТО пришла к выводу, что обе компании незаконно получают субсидии. Однако первым она закончила рассматривать дело против Airbus.