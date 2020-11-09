ЕС введет новые пошлины на американские товары из-за субсидирования Boeing

«Постановление Европейской комиссии о повышении тарифов на экспорт США в ЕС на сумму 4 миллиарда долларов будет опубликовано в Официальном журнале ЕС. 26 октября Всемирная торговая организация (ВТО) официально разрешила ЕС принять такие меры против незаконных субсидий США производителю самолетов Boeing», —говорится в сообщении ЕК. В комиссии отметили, что они готовы работать с США для разрешения этого спора, а также для согласования долгосрочных правил субсидирования самолетов.