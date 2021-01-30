В России проиндексировали федеральные социальные пособия
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации ряда федеральных социальных пособий, сообщается на сайте правительства.
«С 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Индексация коснется выплат, которые получают инвалиды, ветераны, участники ликвидации аварии на ЧАЭС, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Помимо этого будут проиндексированы ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учет и др.
Ранее министр труда Антон Котяков заявил, что пенсии в 2021 г. проиндексированы на 6,3%, что превышает прошлогодний уровень инфляции. По словам главы Минтруда, повышение пенсий затронуло 32 млн человек, на эти целы будет выделено 374 млрд руб. При этом часть пенсионеров уже получили проиндексированные пенсии в 2020 г., так как январские выплаты можно забрать в конце декабря, таким образом поступили 11 млн пенсионеров, или 23% от их общего числа.
21 января замглавы Минтруда Андрей Пудов рассказал, что в правительстве прорабатывают варианты восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам по поручению президента России Владимира Путина. Пудов отметил, что к 1 февраля Минтруд представит доклад с предложениями по индексации выплат.