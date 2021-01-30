В России проиндексировали федеральные социальные пособия

Ранее министр труда Антон Котяков заявил, что пенсии в 2021 г. проиндексированы на 6,3%, что превышает прошлогодний уровень инфляции. По словам главы Минтруда, повышение пенсий затронуло 32 млн человек, на эти целы будет выделено 374 млрд руб. При этом часть пенсионеров уже получили проиндексированные пенсии в 2020 г., так как январские выплаты можно забрать в конце декабря, таким образом поступили 11 млн пенсионеров, или 23% от их общего числа.