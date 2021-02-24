Мишустин: Нидерланды не хотят пересматривать договор о двойном налогообложении

Существующие договорённости позволяют выводить прибыль из России по ставке в 2-3%. В отечественной юрисдикции компаниям приходится платить 15% по дивидендам и 20% по процентам. В марте 2020 г. президент Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что потребовало корректировки соответствующих соглашений с рядом государств. Пересмотру уже подверглись подобные договоренности с Кипром, Мальтой и некоторыми другими государствами — всего 34 странами. Переговоры также ведутся со Швейцарией.