Мишустин: Нидерланды не хотят пересматривать договор о двойном налогообложении
Нидерланды сопротивляются пересмотру соглашения о двойном налогообложении, но Россия занимает жесткую позицию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По словам Мишустина, Кипр и Мальта уже согласились с условиями российской стороны. «Нидерланды пока сопротивляются, я имею в виду ставку налога 15% на дивиденды. Позиция у нас очень жесткая, вплоть до денонсации [соглашения]», — сказал Мишустин (цитата по ТАСС). Премьер заверил, что правительство в итоге «потихоньку наведет порядок» в области двойного налогообложения.
Нидерланды отказались пересматривать соглашение об избежании двойного налогообложения в декабре 2020 г. Тогда же Министерство финансов России объявило о начале разработки федерального законопроекта для денонсации двусторонних договорённостей в этой сфере. Для сравнения, в 2017 г. в Нидерланды в виде выплат процентов и дивидендов было выведено 457 млрд руб., в 2018 – более 412 млрд руб., а в 2019-м – более 339 млрд руб.
Существующие договорённости позволяют выводить прибыль из России по ставке в 2-3%. В отечественной юрисдикции компаниям приходится платить 15% по дивидендам и 20% по процентам. В марте 2020 г. президент Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что потребовало корректировки соответствующих соглашений с рядом государств. Пересмотру уже подверглись подобные договоренности с Кипром, Мальтой и некоторыми другими государствами — всего 34 странами. Переговоры также ведутся со Швейцарией.