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Мишустин: Нидерланды не хотят пересматривать договор о двойном налогообложении

Ведомости

Нидерланды сопротивляются пересмотру соглашения о двойном налогообложении, но Россия занимает жесткую позицию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, Кипр и Мальта уже согласились с условиями российской стороны. «Нидерланды пока сопротивляются, я имею в виду ставку налога 15% на дивиденды. Позиция у нас очень жесткая, вплоть до денонсации [соглашения]», — сказал Мишустин (цитата по ТАСС). Премьер заверил, что правительство в итоге «потихоньку наведет порядок» в области двойного налогообложения.

Нидерланды отказались пересматривать соглашение об избежании двойного налогообложения в декабре 2020 г. Тогда же Министерство финансов России объявило о начале разработки федерального законопроекта для денонсации двусторонних договорённостей в этой сфере. Для сравнения, в 2017 г. в Нидерланды в виде выплат процентов и дивидендов было выведено 457 млрд руб., в 2018 – более 412 млрд руб., а в 2019-м – более 339 млрд руб.

Нидерланды отказались последовать примеру Кипра

Россия денонсирует соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами

Существующие договорённости позволяют выводить прибыль из России по ставке в 2-3%. В отечественной юрисдикции компаниям приходится платить 15% по дивидендам и 20% по процентам. В марте 2020 г. президент Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что потребовало корректировки соответствующих соглашений с рядом государств. Пересмотру уже подверглись подобные договоренности с Кипром, Мальтой и некоторыми другими государствами — всего 34 странами. Переговоры также ведутся со Швейцарией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных