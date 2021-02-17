В Минфине допустили переговоры со Швейцарией по пересмотру налогового соглашения

«Ведем переговоры с транзитными юрисдикциями, где располагаются источники капитала квазироссийского. К транзитным юрисдикциям относятся не все юрисдикции, с которыми заключены соглашения об избежании двойного налогообложения. По тем транзитным юрисдикциям, которые мы перечисляли, по которым уже внесены изменения: Люксембург, Кипр, Мальта, также мы сейчас обсуждаем, ведем переговоры с голландцами (Нидерланды — прим. ред.) и, возможно, начнем переговоры с Швейцарией, по этим юрисдикциям потенциал (дохода бюджета - прим. ред.) до 250 миллиардов рублей», — сказал Сазанов.