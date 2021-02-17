В Минфине допустили переговоры со Швейцарией по пересмотру налогового соглашения
Россия может начать переговоры со Швейцарией по пересмотру соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН), сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы, трансляция которой велась на официальном сайте нижней палаты парламента. Аналогичные соглашения уже подписаны с Кипром, Мальтой и Люксембургом.
«Ведем переговоры с транзитными юрисдикциями, где располагаются источники капитала квазироссийского. К транзитным юрисдикциям относятся не все юрисдикции, с которыми заключены соглашения об избежании двойного налогообложения. По тем транзитным юрисдикциям, которые мы перечисляли, по которым уже внесены изменения: Люксембург, Кипр, Мальта, также мы сейчас обсуждаем, ведем переговоры с голландцами (Нидерланды — прим. ред.) и, возможно, начнем переговоры с Швейцарией, по этим юрисдикциям потенциал (дохода бюджета - прим. ред.) до 250 миллиардов рублей», — сказал Сазанов.
Россия инициировала пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения после мартовского обращения президента Владимира Путина, в котором тот обратил внимание на несправедливость обложения налогами доходов компаний из офшорных юрисдикций по ставкам ниже НДФЛ. Глава государства поручил правительству пересмотреть соглашения с такими странами и поднять ставки на доходы от дивидендов до 15%, а на проценты – до 5%.
Россия и Кипр определили в протоколе перечень исключений. Для включенных в него предусматривается применение льготного режима со ставкой налога не более 5%. Такой режим может распространяться на институциональные инвестиции и публичные компании, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Изменения не затрагивают процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками.
В пресс-службе Минфина добавили, что аналогичные изменения будут вноситься и в налоговые соглашения с другими юрисдикциями. Они уже согласованы с Мальтой и Люксембургом, ведутся переговоры с Нидерландами. Всего, по данным Федеральной налоговой службы, у России действуют соглашения об исключении двойного налогообложения с 80 странами. По предварительным оценкам Минфина, в результате пересмотра соглашения с Кипром бюджет получит 120–150 млрд руб.
20 января Минфин опубликовал список из 34 стран, с которыми достигнуты договоренности по пересмотру СОИДН. Среди них — Саудовская Аравия, страны ЕС, Австралия, Канада и проч.