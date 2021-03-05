Цена нефти Brent превысила $68 впервые более чем за год

При этом вчера котировки выросли примерно на 5% на фоне сообщений о решении стран ОПЕК+ сохранить без изменений уровень нефтедобычи в апреле. Исключение составили Россия и Казахстан. Им разрешили увеличить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно в связи с сохранением сезонных моделей потребления. В то же время Саудовская Аравия, по словам делегатов, добровольно сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки.