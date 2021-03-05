Цена нефти Brent превысила $68 впервые более чем за год
Цена майского фьючерса нефти марки Brent превысила $68 за баррель, следует из данных торгов лондонской биржи ICE. К 10:59 мск она достигла $68,13. Ранее на подобном уровне показатель находился в начале января прошлого года.
Дорожает и нефть марки WTI. Ее апрельский фьючерс к указанному времени превысил $65 за баррель. Это также наибольшее значение с января 2020 г. В целом в ходе сегодняшних торгов нефть подорожала в среднем на 1,6%.
При этом вчера котировки выросли примерно на 5% на фоне сообщений о решении стран ОПЕК+ сохранить без изменений уровень нефтедобычи в апреле. Исключение составили Россия и Казахстан. Им разрешили увеличить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно в связи с сохранением сезонных моделей потребления. В то же время Саудовская Аравия, по словам делегатов, добровольно сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки.
Ранее мониторинговый комитет ОПЕК+ опубликовал доклад, где говорится, что восстановление цен на нефть может быть вызвано скорее возросшей активностью финансовых игроков, чем улучшением фундаментальных физических показателей. Среди других возможных причин в документе отмечаются развертывание программ вакцинации населения от коронавируса и «денежные стимулы в ключевых экономиках мира».