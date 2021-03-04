Цена нефти Brent превысила $67 за баррель после решения ОПЕК+

В то же время вчера мониторинговый комитета ОПЕК+ опубликовал доклад, где говорится, что восстановление цен на нефть может быть вызвано скорее возросшей активностью финансовых игроков, чем улучшением фундаментальных физических показателей. Среди других возможных причин в документе отмечаются развертывание программ вакцинации населения от коронавируса и «денежные стимулы в ключевых экономиках мира».