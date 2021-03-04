Цена нефти Brent превысила $67 за баррель после решения ОПЕК+
Цена майского фьючерса нефти марки Brent превысила $67 за баррель, следует из данных торгов лондонской биржи ICE. К 19:03 мск она поднялась более чем на 5% — до $67,44. Ранее этой отметки стоимость сырья достигала 24 февраля, после чего снизилась. Прежде на подобном уровне Brent торговалась в начале января 2020 г.
Дорожает и нефть марки WTI. Ее апрельский фьючерс к указанному времени стоил $64,47 за баррель. Это также наибольшее значение с 6 января прошлого года.
Как пишет Bloomberg, котировки выросли после того, как страны ОПЕК+ вопреки ожиданиям участников рынка решили оставить без изменений уровень нефтедобычи в апреле. В то же время Саудовская Аравия, по словам делегатов, сохранит свое добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки.
В то же время вчера мониторинговый комитета ОПЕК+ опубликовал доклад, где говорится, что восстановление цен на нефть может быть вызвано скорее возросшей активностью финансовых игроков, чем улучшением фундаментальных физических показателей. Среди других возможных причин в документе отмечаются развертывание программ вакцинации населения от коронавируса и «денежные стимулы в ключевых экономиках мира».