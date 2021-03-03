В ОПЕК+ объяснили рост цен на нефть
Рост цен на нефть в последнее время может быть вызван действиями финансовых игроков, а не причинами фундаментального характера, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад, представленный на заседании мониторингового комитета ОПЕК+.
«Недавнее восстановление цен может быть вызвано скорее возросшей активностью финансовых игроков, чем улучшением фундаментальных физических показателей», — следует из документа.
Другой причиной улучшения настроений на рынке нефти может быть развертывание программ вакцинирования и «денежными стимулами в ключевых экономиках мира».
При этом в ОПЕК+ выразили обеспокоенность «ростом чистых длинных позиций на финансовых рынках».
Мониторинговый комитет также попросил экспертную панель изучить ценовую структуру основных нефтепродуктов, цены на поставки которых в настоящее время или ближайшем будущем все еще находятся значительно ниже фьючерсов на более отдаленное будущее.