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В ОПЕК+ объяснили рост цен на нефть

Ведомости

Рост цен на нефть в последнее время может быть вызван действиями финансовых игроков, а не причинами фундаментального характера, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад, представленный на заседании мониторингового комитета ОПЕК+.

«Недавнее восстановление цен может быть вызвано скорее возросшей активностью финансовых игроков, чем улучшением фундаментальных физических показателей», — следует из документа.

Другой причиной улучшения настроений на рынке нефти может быть развертывание программ вакцинирования и «денежными стимулами в ключевых экономиках мира».

При этом в ОПЕК+ выразили обеспокоенность «ростом чистых длинных позиций на финансовых рынках».

Мониторинговый комитет также попросил экспертную панель изучить ценовую структуру основных нефтепродуктов, цены на поставки которых в настоящее время или ближайшем будущем все еще находятся значительно ниже фьючерсов на более отдаленное будущее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных