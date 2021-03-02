Курс доллара опустился ниже 74 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 74 руб., свидетельствуют данные торговой площадки. На 14:14 по мск курс составил 73,74 руб. за один доллар.
Курс евро опустился ниже 89 руб. впервые с 18 февраля, следует из данных Мосбиржи. На 14:17 мск курс европейской валюты составил 88,84 руб.
Цена на нефть марки Brent с поставкой в мае превысила $63,5 за баррель, следует из данных торгов лондонской биржи ICE. Баррель западнотехасской нефти WTI с поставкой в апреле достиг $60,63.