Новак оценил ситуацию на рынке нефти

«Мы внимательно следим за ключевыми тенденциями на рынке и с осторожным оптимизмом смотрим на то, что ситуация улучшается, и в будущем мы видим признаки восстановления экономики, восстановления спроса. Надеюсь, что 2021 год будет ключевым», — сказал Новак по итогам встречи.