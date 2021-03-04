Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Поучаствовавший в министерской встрече ОПЕК+ вице-премьер РФ Александр Новак заявил об улучшении ситуации на рынке нефти, передает ТАСС.
«Мы внимательно следим за ключевыми тенденциями на рынке и с осторожным оптимизмом смотрим на то, что ситуация улучшается, и в будущем мы видим признаки восстановления экономики, восстановления спроса. Надеюсь, что 2021 год будет ключевым», — сказал Новак по итогам встречи.
По словам российского вице-премьера, страны ОПЕК+ решили продлить срок погашения задолженности по квоте на сокращение добычи нефти до конца июля 2021 г.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны ОПЕК+ вопреки ожиданиям участников рынка решили оставить без изменений уровень нефтедобычи в апреле. В то же время Саудовская Аравия, по словам делегатов, сохранит свое добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки.