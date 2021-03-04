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Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Ведомости

Поучаствовавший в министерской встрече ОПЕК+ вице-премьер РФ Александр Новак заявил об улучшении ситуации на рынке нефти, передает ТАСС.

«Мы внимательно следим за ключевыми тенденциями на рынке и с осторожным оптимизмом смотрим на то, что ситуация улучшается, и в будущем мы видим признаки восстановления экономики, восстановления спроса. Надеюсь, что 2021 год будет ключевым», — сказал Новак по итогам встречи.

По словам российского вице-премьера, страны ОПЕК+ решили продлить срок погашения задолженности по квоте на сокращение добычи нефти до конца июля 2021 г.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны ОПЕК+ вопреки ожиданиям участников рынка решили оставить без изменений уровень нефтедобычи в апреле. В то же время Саудовская Аравия, по словам делегатов, сохранит свое добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки.

Ранее по теме: Цена нефти Brent превысила $67 за баррель после решения ОПЕК+

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных