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ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти в России и Казахстане

Ведомости

Министры энергетики стран ОПЕК+ договорились сохранить текущий уровень добычи нефти в апреле, исключение сделано для России и Казахстана, сообщила пресс-служба организации по итогам совещания.

«Министры одобрили сохранение мартовских уровней добычи в апреле, за исключением России и Казахстана, которым будет разрешено увеличить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно в связи с сохранением сезонных моделей потребления», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня цена майского фьючерса нефти марки Brent достигла $67,44 за баррель. Подорожала и нефть марки WTI. Ее апрельский фьючерс к 19:03 мск стоил $64,47 за баррель. Как пишет Bloomberg, котировки выросли после того, как страны ОПЕК+ вопреки ожиданиям участников рынка решили оставить без изменений уровень нефтедобычи в апреле.

По итогам совещания вице-премьер РФ Александр Новак заявил об улучшении ситуации на рынке нефти. По его словам, страны ОПЕК+ решили продлить срок погашения задолженности по квоте на сокращение добычи нефти до конца июля 2021 г.

Ранее по теме: Цена нефти Brent превысила $67 за баррель после решения ОПЕК+

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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