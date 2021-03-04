ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти в России и Казахстане
Министры энергетики стран ОПЕК+ договорились сохранить текущий уровень добычи нефти в апреле, исключение сделано для России и Казахстана, сообщила пресс-служба организации по итогам совещания.
«Министры одобрили сохранение мартовских уровней добычи в апреле, за исключением России и Казахстана, которым будет разрешено увеличить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно в связи с сохранением сезонных моделей потребления», – говорится в сообщении.
Ранее сегодня цена майского фьючерса нефти марки Brent достигла $67,44 за баррель. Подорожала и нефть марки WTI. Ее апрельский фьючерс к 19:03 мск стоил $64,47 за баррель. Как пишет Bloomberg, котировки выросли после того, как страны ОПЕК+ вопреки ожиданиям участников рынка решили оставить без изменений уровень нефтедобычи в апреле.
По итогам совещания вице-премьер РФ Александр Новак заявил об улучшении ситуации на рынке нефти. По его словам, страны ОПЕК+ решили продлить срок погашения задолженности по квоте на сокращение добычи нефти до конца июля 2021 г.