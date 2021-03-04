ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти в России и Казахстане

Ранее сегодня цена майского фьючерса нефти марки Brent достигла $67,44 за баррель. Подорожала и нефть марки WTI. Ее апрельский фьючерс к 19:03 мск стоил $64,47 за баррель. Как пишет Bloomberg, котировки выросли после того, как страны ОПЕК+ вопреки ожиданиям участников рынка решили оставить без изменений уровень нефтедобычи в апреле.