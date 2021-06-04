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Костин оценил эффект от изменения условий программы льготной ипотеки

Ведомости

Обновление условий программы льготной ипотеки «Господдержка 2020» позволит купировать резкий рост цен на недвижимость в отдельных регионах, но при этом приведет к увеличению ставок, заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

«В мегаполисах сейчас нет проблем с темпами ввода жилья, однако стоимость квартир становится все менее доступной для населения. В результате обновления параметров льготной ипотеки крупные девелоперы должны обратить внимание на новые региональные рынки. Это позволит добиться требуемых темпов ввода жилья и поможет снизить общий рост цен за счет появления большого числа новых объектов», — сказал он.

Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года

Ставка по обновленной программе составит 7%, а максимальный размер кредита – 3 млн рублей

Так, по словам Костина, средний уровень ставок по ипотеке вырастет, но не станет критичным. Большее влияние на них окажет возможное повышение ключевой ставки Центробанком, отметил он.

Что же касается снижения максимального размера кредита по данной программе до 3 млн руб., то этот шаг глава ВТБ оценил как «очень действенный для поддержки отдельных сегментов граждан». По его словам, сейчас на ссуды на подобную сумму приходится более половины выданной ипотеки по госпрограмме, причём наибольшая доля из них предоставлена в регионах.

Наконец, по словам Костина, преобразование льготной программы может спровоцировать смещение интереса заемщиков к сегменту частных домов. В целом решение относительно программы Костин назвал «абсолютно взвешенным и разумным».

Ранее сегодня президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2021 предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 г. При этом размер ставки, которая, по условиям, является фиксированной на весь период кредитования, будет повышена на 0,5 п.п. — до 7% годовых. Максимальный размер кредита, который ранее составлял 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов, снижен до 3 млн руб.

Ранее по теме: ВТБ и «Дом.РФ» запустят региональную ипотечную программу со ставками от 2,5%
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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