Костин оценил эффект от изменения условий программы льготной ипотеки

Ранее сегодня президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2021 предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 г. При этом размер ставки, которая, по условиям, является фиксированной на весь период кредитования, будет повышена на 0,5 п.п. — до 7% годовых. Максимальный размер кредита, который ранее составлял 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов, снижен до 3 млн руб.