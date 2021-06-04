Путин объяснил снижение транзита газа через Украину

«Но если были бы нормальные отношения и прокачивали бы значительную часть через Украину. Но там проблемы же создаются этим. И начались проблемы даже не в сфере политики, а в сфере экономики, потому что монопольная возможность транзита газа порождает иллюзию, что можно вздуть цены до небес, значит, за этот транзит, с одной стороны», — сказал Путин.