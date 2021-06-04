Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Экономика

Путин объяснил снижение транзита газа через Украину

Ведомости

Президент России Владимир Путин объяснил снижение транзита газа через газотранспортную систему Украины высокими тарифами, которые требует украинская сторона, а также стремление Киева максимально занизить стоимость закупаемого у РФ газа. Об этом президент заявил в ходе пленарной сессии ПМЭФ.

Он рассказал, что в течение ближайших пяти лет Россия будет прокачивать через Украину до 40 млрд куб. м газа. По словам президента, в лучшие годы через Украину проходило до 200 млрд куб. м газа.

Путин сообщил о завершении строительства первой нитки «Северного потока – 2»

«Но если были бы нормальные отношения и прокачивали бы значительную часть через Украину. Но там проблемы же создаются этим. И начались проблемы даже не в сфере политики, а в сфере экономики, потому что монопольная возможность транзита газа порождает иллюзию, что можно вздуть цены до небес, значит, за этот транзит, с одной стороны», — сказал Путин.

С другой стороны, украинские власти пытались опустить как можно ниже цены на газ, который закупался для Украины в прямых контрактах между двумя странами. «Монополия плоха – вот в этом все дело. И дело даже не в политике – раньше все началось», — подчеркнул Путин.

Ранее в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является козырем России против Украины. Через два-три года проект будет запущен, спрогнозировал он. «И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», — подчеркнул Зеленский.

Путин назвал «дурной пропагандой» сообщения о политике в «Северном потоке — 2»

13 апреля Зеленский в интервью французской газете Le Figaro заявил, что расценивает строительство газопровода «Северный поток — 2» как энергетическую войну. По его словам, если его достроят — Украина проиграет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на это ответил, что договор с Украиной на транзит газа в Европу будет действовать до его окончания, однако и после этого Россия не планирует отказываться от поставок через украинскую ГТС.

Ранее по теме: В Кремле подтвердили планы сохранить транзит газа через Украину

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных