Путин объяснил снижение транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин объяснил снижение транзита газа через газотранспортную систему Украины высокими тарифами, которые требует украинская сторона, а также стремление Киева максимально занизить стоимость закупаемого у РФ газа. Об этом президент заявил в ходе пленарной сессии ПМЭФ.
Он рассказал, что в течение ближайших пяти лет Россия будет прокачивать через Украину до 40 млрд куб. м газа. По словам президента, в лучшие годы через Украину проходило до 200 млрд куб. м газа.
«Но если были бы нормальные отношения и прокачивали бы значительную часть через Украину. Но там проблемы же создаются этим. И начались проблемы даже не в сфере политики, а в сфере экономики, потому что монопольная возможность транзита газа порождает иллюзию, что можно вздуть цены до небес, значит, за этот транзит, с одной стороны», — сказал Путин.
С другой стороны, украинские власти пытались опустить как можно ниже цены на газ, который закупался для Украины в прямых контрактах между двумя странами. «Монополия плоха – вот в этом все дело. И дело даже не в политике – раньше все началось», — подчеркнул Путин.
Ранее в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является козырем России против Украины. Через два-три года проект будет запущен, спрогнозировал он. «И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», — подчеркнул Зеленский.
13 апреля Зеленский в интервью французской газете Le Figaro заявил, что расценивает строительство газопровода «Северный поток — 2» как энергетическую войну. По его словам, если его достроят — Украина проиграет.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на это ответил, что договор с Украиной на транзит газа в Европу будет действовать до его окончания, однако и после этого Россия не планирует отказываться от поставок через украинскую ГТС.