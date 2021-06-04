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Путин заявил о потенциале России на рынке углеродных единиц

Ведомости

Россия может занять особое место на глобальном рынке углеродных единиц, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В силу своих естественных, природных преимуществ Россия может занять особое место на глобальном рынке углеродных единиц», — сказал Путин, отметив, что для этого необходимо нарастить эффективность использования лесов и земель, повысить их поглотительную способность.

Путин поручил сформировать нормативную базу для климатических проектов

Углеродные единицы — это актив, который характеризует объем поглощения вредных выбросов в атмосферу участком земли или лесом. В мире создается новый рынок, где они будут обращаться. Многие страны планируют принимать эти единицы от экспортеров, объяснил президент.

Он подчеркнул, что Россия обладает колоссальным поглощающим потенциалом лесов, тундры, сельхозземель, болот. На страну приходится пятая часть мировых лесов, которые занимают почти 10 млн кв. км. По оценкам специалистов, они поглощают миллиарды тонн эквивалента углекислого газа ежегодно. Значимость природного потенциала России для обеспечения климатической устойчивости планеты «в целом огромная, колоссальная просто», — заметил Путин.

Президент назвал «чушью», «мифом» и «откровенным передергиванием» разговоры о том, что Россия не очень заинтересована в решении глобальных экологических проблем. Перед страной стоит цель в следующие 30 лет сделать накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в РФ ниже, чем в Европе. Это амбициозная, но решаемая задача, добавил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных