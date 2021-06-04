Путин заявил о потенциале России на рынке углеродных единиц

Президент назвал «чушью», «мифом» и «откровенным передергиванием» разговоры о том, что Россия не очень заинтересована в решении глобальных экологических проблем. Перед страной стоит цель в следующие 30 лет сделать накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в РФ ниже, чем в Европе. Это амбициозная, но решаемая задача, добавил Путин.