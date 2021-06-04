Путин заявил о потенциале России на рынке углеродных единиц
Россия может занять особое место на глобальном рынке углеродных единиц, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«В силу своих естественных, природных преимуществ Россия может занять особое место на глобальном рынке углеродных единиц», — сказал Путин, отметив, что для этого необходимо нарастить эффективность использования лесов и земель, повысить их поглотительную способность.
Углеродные единицы — это актив, который характеризует объем поглощения вредных выбросов в атмосферу участком земли или лесом. В мире создается новый рынок, где они будут обращаться. Многие страны планируют принимать эти единицы от экспортеров, объяснил президент.
Он подчеркнул, что Россия обладает колоссальным поглощающим потенциалом лесов, тундры, сельхозземель, болот. На страну приходится пятая часть мировых лесов, которые занимают почти 10 млн кв. км. По оценкам специалистов, они поглощают миллиарды тонн эквивалента углекислого газа ежегодно. Значимость природного потенциала России для обеспечения климатической устойчивости планеты «в целом огромная, колоссальная просто», — заметил Путин.
Президент назвал «чушью», «мифом» и «откровенным передергиванием» разговоры о том, что Россия не очень заинтересована в решении глобальных экологических проблем. Перед страной стоит цель в следующие 30 лет сделать накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в РФ ниже, чем в Европе. Это амбициозная, но решаемая задача, добавил Путин.