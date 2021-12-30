В Госдуму внесли законопроект о предновогодних выплатах пенсионерам

Из него следует, что такая выплата должна быть равна размеру пенсии гражданина. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 июля 2022 г. Авторы инициативы полагают, что пенсионеры нуждаются в особой поддержке перед Новым годом в связи с высокими затратами на подарки при росте инфляции в России, которая, по предварительной оценке Росстата, в 2021 г. составила 8,39% при цели Центробанка в 4%.