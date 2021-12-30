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Экономика

В Госдуму внесли законопроект о предновогодних выплатах пенсионерам

Ведомости

Депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Владимиром Жириновским внесли в Госдуму законопроект о дополнительных ежегодных выплатах пенсионерам перед Новым годом. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Из него следует, что такая выплата должна быть равна размеру пенсии гражданина. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 июля 2022 г. Авторы инициативы полагают, что пенсионеры нуждаются в особой поддержке перед Новым годом в связи с высокими затратами на подарки при росте инфляции в России, которая, по предварительной оценке Росстата, в 2021 г. составила 8,39% при цели Центробанка в 4%.

«В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу. В этот период в особом внимании и поддержке со стороны государства нуждаются социально уязвимые категории граждан, к которым относятся пенсионеры», — сказано в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что дополнительные средства, выделять которые, согласно документу, следует из бюджета, помогут пенсионерам «достойно отметить» Новый год и повысят их «материальное благосостояние».

По оценке ЛДПР, в 2022 г. на реализацию инициативы потребуются 786,2 млрд руб. из федерального бюджета — средств Фонда национального благосостояния. Объем последних, как утверждают депутаты, в следующем году составит почти 16,5 трлн руб.

Ранее с подобной инициативой выступила партия «Справедливая Россия — за правду». 10 декабря ее руководитель Сергей Миронов сообщил о направлении в правительство законопроекта о ежегодной выплате пенсионерам страны 13-й пенсии. В «Справедливой России» затраты на реализацию меры оценили в 654,8 млрд руб.

Вчера Росстат сообщил, что средний размер назначенной пенсии в России в ноябре составил 15 847 руб., что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г. в номинальном выражении, однако в реальном — с учетом инфляции, которая в ноябре составила 8,4% в годовом выражении, — меньше на 2,8%. В целом размер пенсии в стране в реальном выражении падает десятый месяц подряд. 

Ранее по теме: Росстат назвал средний размер пенсии в России в ноябре

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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