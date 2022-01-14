Курс евро превысил 88 рублей впервые с июля
Курс евро в ходе торгов 14 января впервые с 20 июля прошлого года превысил порог в 88 руб., следует из данных Московской биржи.
На открытии сегодняшних торгов европейская валюта стоила 87,33 руб. Сначала курс снижался и к 11.22 мск упал до 86,68 руб., однако потом вновь перешел к резкому росту. На пике в 15.03 мск евро стоил 88,14 руб.
Схожая динамика наблюдается и у доллара. Сегодняшние торги открылись на уровне 76,33 руб., а к 15.03 американская валюта достигла 76,99 руб. Этот показатель стал самым высоким с 6 января этого года.
На открытии торгов 13 января евро стоил 85,5 руб., тогда как на закрытии — 87,33 руб. Показатели доллара составили 74,7 и 76,26 руб. соответственно. Таким образом, обе валюты подорожали по отношению к рублю более чем на 2% за день.
Рубль стал резко ослабевать по отношению к евро и доллару на фоне заявлений Кремля и Министерства иностранных дел об итогах переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Так, Москва потребовала от Вашингтона и Североатлантического альянса отказаться от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории НАТО, а также от расширения на восток, ближе к российским границам.
Предложения Москвы по гарантиям безопасности обсуждались несколько дней. Первые переговоры российской и американской делегаций прошли 10 января в Женеве. Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США и НАТО не хотят прекращать расширение на восток. 13 января в Вене состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ. Рябков заявил, что оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном пока не видит.