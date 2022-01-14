Курс евро превысил 88 рублей впервые с июля

Рубль стал резко ослабевать по отношению к евро и доллару на фоне заявлений Кремля и Министерства иностранных дел об итогах переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Так, Москва потребовала от Вашингтона и Североатлантического альянса отказаться от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории НАТО, а также от расширения на восток, ближе к российским границам.