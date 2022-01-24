Газета
Экономика

Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля прошлого года

Ведомости

Доллар в ходе сегодняшних торгов впервые с начала апреля 2021 г. подорожал выше 78 руб., следует из данных Московской биржи.

На открытии торгов 24 января валюта стоила 77,44 руб., а на пике в 12.09 мск — 78,24 руб. Таким образом, в начале дня доллар укрепился по отношению к рублю более чем на 1%.

Евро также дорожает на торгах. Сегодня он впервые с 14 января превысил 88 руб. На открытии валюта стоила 87,8 руб., а к 12.23 мск — 88,69 руб. Это самое высокое значение с начала июля 2021 г.

Аналитики, опрошенные Reuters, назвали главной причиной для ослабления рубля продолжающееся «противостояние» между Москвой и Вашингтоном с НАТО из-за Украины. Так, 21 января Bloomberg сообщил, что США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов из республики ввиду стягивания российских войск к границе страны. После этого российская валюта ускорила падение. Сегодня американский госдепартамент подтвердил это, сообщив, что семьи дипломатов в Киеве должны покинуть Украину, часть сотрудников может уехать добровольно. Позже и Великобритания объявила об эвакуации работников своего посольства на Украине, страну могут покинуть примерно половина дипломатов, отметил BBC.

Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Кроме того, СМИ до сих пор публикуют сообщения о скоплении российских военных на границе с Украиной. При этом Кремль и Министерство иностранных дел неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов. Они отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.

Ранее по теме: Российский фондовый рынок упал на 3% спустя два часа после начала торгов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных