Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля прошлого года
Доллар в ходе сегодняшних торгов впервые с начала апреля 2021 г. подорожал выше 78 руб., следует из данных Московской биржи.
На открытии торгов 24 января валюта стоила 77,44 руб., а на пике в 12.09 мск — 78,24 руб. Таким образом, в начале дня доллар укрепился по отношению к рублю более чем на 1%.
Евро также дорожает на торгах. Сегодня он впервые с 14 января превысил 88 руб. На открытии валюта стоила 87,8 руб., а к 12.23 мск — 88,69 руб. Это самое высокое значение с начала июля 2021 г.
Аналитики, опрошенные Reuters, назвали главной причиной для ослабления рубля продолжающееся «противостояние» между Москвой и Вашингтоном с НАТО из-за Украины. Так, 21 января Bloomberg сообщил, что США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов из республики ввиду стягивания российских войск к границе страны. После этого российская валюта ускорила падение. Сегодня американский госдепартамент подтвердил это, сообщив, что семьи дипломатов в Киеве должны покинуть Украину, часть сотрудников может уехать добровольно. Позже и Великобритания объявила об эвакуации работников своего посольства на Украине, страну могут покинуть примерно половина дипломатов, отметил BBC.
Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Кроме того, СМИ до сих пор публикуют сообщения о скоплении российских военных на границе с Украиной. При этом Кремль и Министерство иностранных дел неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов. Они отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.