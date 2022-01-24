Российский фондовый рынок упал на 3% спустя два часа после начала торгов
Российский фондовый рынок открыл неделю падением основных индексов, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи снижается на 2,87% до 3 340,67 пункта по состоянию на 11:50 по мск, долларовый индекс РТС падает на 3,36% до 1354,78 пункта. Индекс голубых фишек теряет 2,89%, по состоянию на 11:51 по мск он опустился до 21 865,48 пункта.
Отечественная валюта также дешевеет по отношению к доллару и евро. На 11:37 по мск кур доллара вырос на 26 коп. до 77,66 руб. Курс европейской валюты к рублю вырос на 10 коп. до 87,95 руб.
Российский рынок продолжает падение прошлой недели на фоне геополитической напряженности. Индекс Мосбиржи в пятницу после двух дней роста опустился на 2,2%, индекс РТС упал почти на 3,4%.
Ранее сегодня госдепартамент США сообщил, что семьи сотрудников американского посольства в Киеве должны покинуть страну, часть дипломатов может уехать добровольно. Такое решение принято из-за якобы угрозы вторжения России на Украину. Посольство США в Киеве при этом продолжит работать, в стране останется поверенный в делах Кристина Квин.
Позже Великобритания вслед за США объявила об эвакуации сотрудников своего посольства на Украине. Из Киева уедут около половины дипломатов, сообщило BBC.
Обсуждение якобы имеющихся у России планов вторгнуться на Украину началось после публикаций в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.