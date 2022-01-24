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Финансы

Российский фондовый рынок упал на 3% спустя два часа после начала торгов

Ведомости

Российский фондовый рынок открыл неделю падением основных индексов, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи снижается на 2,87% до 3 340,67 пункта по состоянию на 11:50 по мск, долларовый индекс РТС падает на 3,36% до 1354,78 пункта. Индекс голубых фишек теряет 2,89%, по состоянию на 11:51 по мск он опустился до 21 865,48 пункта.

Отечественная валюта также дешевеет по отношению к доллару и евро. На 11:37 по мск кур доллара вырос на 26 коп. до 77,66 руб. Курс европейской валюты к рублю вырос на 10 коп. до 87,95 руб.

Российский рынок продолжает падение прошлой недели на фоне геополитической напряженности. Индекс Мосбиржи в пятницу после двух дней роста опустился на 2,2%, индекс РТС упал почти на 3,4%.

Ранее сегодня госдепартамент США сообщил, что семьи сотрудников американского посольства в Киеве должны покинуть страну, часть дипломатов может уехать добровольно. Такое решение принято из-за якобы угрозы вторжения России на Украину. Посольство США в Киеве при этом продолжит работать, в стране останется поверенный в делах Кристина Квин.

Позже Великобритания вслед за США объявила об эвакуации сотрудников своего посольства на Украине. Из Киева уедут около половины дипломатов, сообщило BBC.

Обсуждение якобы имеющихся у России планов вторгнуться на Украину началось после публикаций в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных