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Экономика

Песков связал падение фондового рынка с «истеричными действиями» Запада

Ведомости

Российский фондовый рынок, как и международный, сейчас находится в стадии глубокого пессимизма ввиду провокационных и истеричных действий США и НАТО, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается рынков, наверное, неправильно здесь говорить о российских рынках в отрыве от международных. Все международные рынки, конечно, не могут не реагировать на подобную атмосферу, и все рынки сейчас находятся на стадии глубокого пессимизма», — сказал он.

Песков отметил, что после таких падений всегда происходит более или менее стремительный рост рынка. «Чем раньше наши оппоненты прекратят вот эти провокационные и истеричные действия, тем раньше произойдет снижение пессимистического настроя», — резюмировал пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что Путин как глава государства и главнокомандующий принимает необходимые меры для обеспечения безопасности и интересов граждан. Кремль ждет ответа США и НАТО по гарантиям безопасности, напомнил пресс-секретарь, отметив, что данные предложения должны поспособствовать тому, чтобы подобных напряженных ситуаций больше не возникало.

Ранее сегодня американский госдепартамент предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину и разрешил части дипломатов добровольно уехать из страны. Свое решение Вашингтон объяснил якобы имеющейся угрозой вторжения России на территорию республики. Позже стало известно, что схожие решения приняли Великобритания и Австралия.

Вдобавок The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы нескольких тысяч американских военнослужащих, кораблей и авиации. Кроме того, НАТО объявил об усилении своего присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины.

На фоне негативной геополитической обстановки рубль стал ослабевать. Курс доллара впервые с ноября 2020 г. превысил порог в 79 руб., евро поднялся выше 89 руб. впервые с 20 июля 2021 г. Индекс Мосбиржи 24 января после полудня падал на 5,3% (3267 пунктов), его долларовый аналог РТС терял более 6% (1318 пунктов). Индексы за последние несколько месяцев практически полностью растеряли прошлогодний рост и сейчас торгуются на уровнях января 2021 г.

Ранее по теме: Рубль и фондовый рынок начали рабочую неделю с обвала

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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