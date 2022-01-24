Песков связал падение фондового рынка с «истеричными действиями» Запада

На фоне негативной геополитической обстановки рубль стал ослабевать. Курс доллара впервые с ноября 2020 г. превысил порог в 79 руб., евро поднялся выше 89 руб. впервые с 20 июля 2021 г. Индекс Мосбиржи 24 января после полудня падал на 5,3% (3267 пунктов), его долларовый аналог РТС терял более 6% (1318 пунктов). Индексы за последние несколько месяцев практически полностью растеряли прошлогодний рост и сейчас торгуются на уровнях января 2021 г.