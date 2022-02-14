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Экономика

Курс доллара превысил 78 рублей впервые с конца января

Ведомости

Курс доллара в ходе сегодняшних торгов впервые с 28 января превысил 78 руб., следует из данных Московской биржи.

На открытии торгов 14 февраля доллар стоил 77,27 руб. К 7:07 мск он достиг 78,29 руб., что стало рекордным значением с 27 января. Затем показатель стал снижаться. В 11:00 мск американская валюта торговалась по 76,52 руб.

Курс евро сегодня достигал максимальных с 27 января 88,7 руб. На открытии торгов валюта стоила 87,65 руб., пик пришелся на 7:08 мск. К 11:00 мск курс снизился до 86,79 руб.

Рубль стал ослабевать по отношению к мировым валютам на фоне обострения геополитических рисков, связанных с ситуацией вокруг Украины. 12 февраля издание Politico со ссылкой на официальные лица США сообщило, что Россия намерена напасть на Украину 16 февраля. Об этом якобы уведомил западных союзников американский президент Джо Байден.

Накануне глава государства призвал всех граждан покинуть Украину. С аналогичными рекомендациями на следующий день выступили около 35 стран. Кроме того, как сообщал Белый дом, в ходе телефонного разговора 12 февраля Байден предупредил президента России Владимира Путина о «серьезных последствиях», которые грозят России в случае вторжения на Украину. В Москве при этом неоднократно говорили, что не собираются ни на кого нападать.

Ранее рубль падал к доллару и евро в конце января — также из-за заявлений США о якобы грядущем вторжении России на Украину. 26 января он достиг рекордных со 2 ноября 2020 г. 80,41 руб. за доллар и максимальных с 22 апреля 2021 г. 90,73 руб. за евро. После того как Москва назвала неприемлемой даже мысль о вторжении в соседнюю республику, а также сказала, что не собирается ни на кого нападать, рубль стал расти. 10 февраля доллар снижался до минимальных с 3 января 74,26 руб., евро — до минимальных с 12 января 84,77 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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