Курс доллара превысил 78 рублей впервые с конца января

Ранее рубль падал к доллару и евро в конце января — также из-за заявлений США о якобы грядущем вторжении России на Украину. 26 января он достиг рекордных со 2 ноября 2020 г. 80,41 руб. за доллар и максимальных с 22 апреля 2021 г. 90,73 руб. за евро. После того как Москва назвала неприемлемой даже мысль о вторжении в соседнюю республику, а также сказала, что не собирается ни на кого нападать, рубль стал расти. 10 февраля доллар снижался до минимальных с 3 января 74,26 руб., евро — до минимальных с 12 января 84,77 руб.