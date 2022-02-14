Около половины россиян хотели бы получать зарплату в долларах или евро

Россияне стали чаще копить деньги в долларах и евро. По данным исследования «Сбер управление активами», доля вкладчиков со сбережениями в долларах выросла за год с 11 до 16,4%, в евро – с 6 до 11%. Чаще остальных предпочитают хранить деньги в долларах жители Красноярска – 32%, второе и третье место заняли Казань и Краснодар – по 29%, последний из них сместил в топе Москву. Хранят деньги в евро чаще жители Санкт-Петербурга – 15%, Краснодара – 13%, Казани – 12%.