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Около половины россиян хотели бы получать зарплату в долларах или евро

Ведомости

47% россиян хотели бы привязать свою зарплату к курсу доллара или евро, 31% не считают это необходимым, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

«Сегодня число желающих закрепить зарплату в американских или европейских денежных единицах максимально с 2015 г.: семь лет назад об этом мечтали 32% россиян, а в августе 2020-го — 37%», — сообщили аналитики.

Чаще всего о желании получать зарплату в валюте говорили мужчины – 55% против 41% женщин, россияне младше 34 лет – 56%, респонденты с доходом выше 80 000 руб. – 51%.

Россияне стали чаще копить деньги в долларах и евро. По данным исследования «Сбер управление активами», доля вкладчиков со сбережениями в долларах выросла за год с 11 до 16,4%, в евро – с 6 до 11%. Чаще остальных предпочитают хранить деньги в долларах жители Красноярска – 32%, второе и третье место заняли Казань и Краснодар – по 29%, последний из них сместил в топе Москву. Хранят деньги в евро чаще жители Санкт-Петербурга – 15%, Краснодара – 13%, Казани – 12%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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