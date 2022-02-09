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«Сбер» сообщил о росте доли россиян с накоплениями в рублях до 92%

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Доля россиян, которые копят деньги в рублях, за год выросла с 87 до 92%, регулярно откладывает средства 61% российских семей, говорится в результатах опроса «Сбер управление активами». Опрос прошел в декабре 2021 г. в 37 городах России с населением более 500 000 человек.

Рубль стал самой популярной валютой для сбережений во всех городах России. Меньше всего людей копят деньги в рублях в Москве и Томске – 88%, наибольшая доля жителей с рублевыми вкладами в Астрахани и Воронеже – по 96%.

Также за год россияне стали чаще формировать сбережения в долларах и евро: доля вкладчиков со сбережениями в долларах выросла с 11 до 16,4%, в евро – с 6 до 11%. Чаще остальных предпочитают хранить деньги в долларах жители Красноярска – 32%, второе и третье место заняли Казань и Краснодар – по 29%, последний из них сместил в топе Москву. Хранят деньги в евро чаще жители Санкт-Петербурга – 15%, Краснодара – 13%, Казани – 12%.

Среди других валют россияне выбирают для сбережений швейцарские франки, британские фунты стерлингов и турецкие лиры. Также по семейным и деловым причинам у части россиян есть вклады в белорусских рублях, китайских юанях и казахстанских тенге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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