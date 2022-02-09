«Сбер» сообщил о росте доли россиян с накоплениями в рублях до 92%
Доля россиян, которые копят деньги в рублях, за год выросла с 87 до 92%, регулярно откладывает средства 61% российских семей, говорится в результатах опроса «Сбер управление активами». Опрос прошел в декабре 2021 г. в 37 городах России с населением более 500 000 человек.
Рубль стал самой популярной валютой для сбережений во всех городах России. Меньше всего людей копят деньги в рублях в Москве и Томске – 88%, наибольшая доля жителей с рублевыми вкладами в Астрахани и Воронеже – по 96%.
Также за год россияне стали чаще формировать сбережения в долларах и евро: доля вкладчиков со сбережениями в долларах выросла с 11 до 16,4%, в евро – с 6 до 11%. Чаще остальных предпочитают хранить деньги в долларах жители Красноярска – 32%, второе и третье место заняли Казань и Краснодар – по 29%, последний из них сместил в топе Москву. Хранят деньги в евро чаще жители Санкт-Петербурга – 15%, Краснодара – 13%, Казани – 12%.
Среди других валют россияне выбирают для сбережений швейцарские франки, британские фунты стерлингов и турецкие лиры. Также по семейным и деловым причинам у части россиян есть вклады в белорусских рублях, китайских юанях и казахстанских тенге.