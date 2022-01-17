«Сбер» назвал долю самостоятельно откладывающих на пенсию россиян
Примерно 7,7% граждан самостоятельно откладывают деньги на пенсию, следует из результатов опроса, проведенного «СберНПФ» среди более чем 13 000 жителей из городов России с населением свыше 500 000 человек. Результаты представлены по итогам IV квартала 2021 г. За год эта доля увеличилась на 1,4 п. п.
При этом самая большая доля граждан, откладывающих на пенсию, — 8,8% — зафиксирована в Омске. В пятерку лидеров вошли также Новосибирск (8,6%), Пермь (8,5%), Ярославль (8,3%) и Липецк (7,8%). В Москве таковых оказалось меньше, чем в среднем по России, — 7,2%.
Средняя сумма, которую граждане откладывают на пенсию каждый месяц, составляет 7400 руб. Среди мужчин она составляет 8600 руб., а женщин — 6300 руб. Наибольшую сумму на эти цели направляют жители Махачкалы — 13 200 руб. В топ-5 по размеру вложений входят также граждане из Казани и Кирова — 12 600 руб. соответственно, Ярославля и Санкт-Петербурга — 11 800 и 11 700 руб. соответственно. В Москве размер инвестиций достигает 11 000 руб.
Как рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова, наибольшая часть респондентов, откладывающих на пенсию самостоятельно, — 74,8% — делают это с помощью депозитов в рублях. Почти каждый четвертый (23,6%) хранит деньги в наличной форме, а 13% покупают недвижимость для последующей перепродажи. Услугами негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в конце прошлого года пользовались более 5% опрошенных. Примерно столько же делали накопления с помощью накопительного страхования или ПИФов.
Больше половины — 51,4% — тех, кто самостоятельно откладывают на пенсию, опасаются, что денег от государства им будет недостаточно. Еще 41% респондентов не хочет отказываться от привычного уровня жизни после выхода на пенсию. 5,5% граждан планируют не работать в старости, а 2,6% делают все возможное, чтобы в будущем не обременять детей.
В конце ноября опрос, проведенный порталом Superjob, показал, что россияне считают достойной пенсию в 43 000 руб. в месяц. При этом, согласно опубликованному докладу Росстата о социально-экономическом положении России за первые 11 месяцев 2021 г., средний размер назначенной пенсии в стране по итогам ноября составил 15 847 руб. В номинальном выражении показатель вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г., однако в реальном — с учетом инфляции, которая в ноябре составила 8,4% в годовом выражении, — снизился на 2,8%.