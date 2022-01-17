«Сбер» назвал долю самостоятельно откладывающих на пенсию россиян

В конце ноября опрос, проведенный порталом Superjob, показал, что россияне считают достойной пенсию в 43 000 руб. в месяц. При этом, согласно опубликованному докладу Росстата о социально-экономическом положении России за первые 11 месяцев 2021 г., средний размер назначенной пенсии в стране по итогам ноября составил 15 847 руб. В номинальном выражении показатель вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г., однако в реальном — с учетом инфляции, которая в ноябре составила 8,4% в годовом выражении, — снизился на 2,8%.