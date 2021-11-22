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Общество

Россияне назвали размер достойной пенсии

Ведомости

Россияне назвали достойной пенсию в размере 43 000 руб. — на 8% выше, чем в прошлом году, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. В опросе приняли участие 32 000 респондентов из всех округов России.

Согласно результатам исследования, опрошенные младше 24 лет назвали достойной пенсию в 35 800 руб. в месяц, респонденты старше 45 лет — 45 000 руб. В среднем по стране россияне хотели бы получать пенсию в размере 43 000 руб.

По данным аналитиков, 28% опрошенных заявили, что после достижения пенсионного возраста продолжат работать и будут жить на зарплату. 24% россиян планируют жить на пенсию. 14% — на сбережения, 4% — на выплаты негосударственных пенсионных фондов. Еще 7% опрошенных назвали другие источники дохода, в том числе деньги от сдачи жилья в аренду, дивиденды и т. д. В 2009 г. более 30% планировали жить на сбережения, а на пенсию от государства рассчитывали 7% опрошенных.

Страховые пенсии индексируются каждый год 1 января. Индексация пенсий проводится только неработающим пенсионерам, возвращение индексации выплат работающим пенсионерам сейчас обсуждается в правительстве. В 2021 г. страховые пенсии по старости были проиндексированы на 6,3%, средний размер выплаты составляет 17 443 руб. В 2022 г. средний размер страховой пенсии составит 18 521 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных