Россияне назвали размер достойной пенсии
Согласно результатам исследования, опрошенные младше 24 лет назвали достойной пенсию в 35 800 руб. в месяц, респонденты старше 45 лет — 45 000 руб. В среднем по стране россияне хотели бы получать пенсию в размере 43 000 руб.
По данным аналитиков, 28% опрошенных заявили, что после достижения пенсионного возраста продолжат работать и будут жить на зарплату. 24% россиян планируют жить на пенсию. 14% — на сбережения, 4% — на выплаты негосударственных пенсионных фондов. Еще 7% опрошенных назвали другие источники дохода, в том числе деньги от сдачи жилья в аренду, дивиденды и т. д. В 2009 г. более 30% планировали жить на сбережения, а на пенсию от государства рассчитывали 7% опрошенных.
Страховые пенсии индексируются каждый год 1 января. Индексация пенсий проводится только неработающим пенсионерам, возвращение индексации выплат работающим пенсионерам сейчас обсуждается в правительстве. В 2021 г. страховые пенсии по старости были проиндексированы на 6,3%, средний размер выплаты составляет 17 443 руб. В 2022 г. средний размер страховой пенсии составит 18 521 руб.