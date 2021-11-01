Пенсии в России обесцениваются восемь месяцев подряд
Реальные пенсии россиян обесцениваются уже восемь месяцев подряд на фоне высокой инфляции, следует из данных Росстата.
Такая картина наблюдается с февраля текущего года, когда в реальном выражении (то есть за вычетом инфляции) пенсии сократились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте снижение составило 0,2%, в апреле — 0,1%, в мае — 0,5%. В июне реальный размер пенсий уменьшился на 1,0%, в июле — на 0,9%, в августе — на 1,0%, в сентябре — на 1,8%. В последний раз пенсии росли в январе 2021 г. (на 0,4% по сравнению с январем 2020 г.).
Статистика не учитывает единовременную выплату в 10 000 руб., которую пенсионеры получили по августовскому указу президента Владимира Путина. Тогда глава государства пояснил, что такая мера поддержки необходима из-за того, что пенсии «подъедаются» высокой инфляцией. Номинально в 2021 г. средний размер пенсии в сентябре вырос на 5,5%, до 15 847 руб., однако индексацию превысила инфляция, которая сейчас составляет 7,4%.
Росстат при расчете роста реальных пенсий учитывает выплаты, которые получают работающие пенсионеры. Для этой категории населения индексация пенсий отменена с 2016 г. для уменьшения дефицита Пенсионного фонда. Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 г. представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров, однако окончательного решения по этому еще не принято.
В сентябре правительство выдало отрицательное заключение на законопроект с подобным предложением, аналогичные ему проекты отвергались также в 2017, 2019 и 2020 годах. Между тем 28 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что приоритетом для государства является поддержка пенсионеров, которые не имеют дополнительных источников доходов.