Пенсии в России обесцениваются восемь месяцев подряд

Такая картина наблюдается с февраля текущего года, когда в реальном выражении (то есть за вычетом инфляции) пенсии сократились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте снижение составило 0,2%, в апреле — 0,1%, в мае — 0,5%. В июне реальный размер пенсий уменьшился на 1,0%, в июле — на 0,9%, в августе — на 1,0%, в сентябре — на 1,8%. В последний раз пенсии росли в январе 2021 г. (на 0,4% по сравнению с январем 2020 г.).