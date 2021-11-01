Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Пенсии в России обесцениваются восемь месяцев подряд

Ведомости

Реальные пенсии россиян обесцениваются уже восемь месяцев подряд на фоне высокой инфляции, следует из данных Росстата.

Такая картина наблюдается с февраля текущего года, когда в реальном выражении (то есть за вычетом инфляции) пенсии сократились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте снижение составило 0,2%, в апреле — 0,1%, в мае — 0,5%. В июне реальный размер пенсий уменьшился на 1,0%, в июле — на 0,9%, в августе — на 1,0%, в сентябре — на 1,8%. В последний раз пенсии росли в январе 2021 г. (на 0,4% по сравнению с январем 2020 г.).

Статистика не учитывает единовременную выплату в 10 000 руб., которую пенсионеры получили по августовскому указу президента Владимира Путина. Тогда глава государства пояснил, что такая мера поддержки необходима из-за того, что пенсии «подъедаются» высокой инфляцией. Номинально в 2021 г. средний размер пенсии в сентябре вырос на 5,5%, до 15 847 руб., однако индексацию превысила инфляция, которая сейчас составляет 7,4%.

Росстат при расчете роста реальных пенсий учитывает выплаты, которые получают работающие пенсионеры. Для этой категории населения индексация пенсий отменена с 2016 г. для уменьшения дефицита Пенсионного фонда. Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 г. представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров, однако окончательного решения по этому еще не принято.

В сентябре правительство выдало отрицательное заключение на законопроект с подобным предложением, аналогичные ему проекты отвергались также в 2017, 2019 и 2020 годах. Между тем 28 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что приоритетом для государства является поддержка пенсионеров, которые не имеют дополнительных источников доходов.

Ранее по теме: Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных