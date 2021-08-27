В ПФР разъяснили условия получения пенсионерами выплат в 10 000 рублей

Пенсионеры смогут получить эту сумму в сентябре через территориальные органы ПФР. Из выплаты не могут быть сделаны удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.