В ПФР разъяснили условия получения пенсионерами выплат в 10 000 рублей
Единовременную выплату в 10 000 руб. смогут получить граждане, ставшие пенсионерами до 31 августа 2021 г., следует из сообщения отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области.
«Получить эту выплату смогут граждане, постоянно проживающие в России и являющиеся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, которые выплачивает Пенсионный фонд России», — говорится в сообщении.
Пенсионеры смогут получить эту сумму в сентябре через территориальные органы ПФР. Из выплаты не могут быть сделаны удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.
24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в 10 000 руб. пенсионерам. Предполагается, что средства люди получат в сентябре этого года. Глава государства ранее пояснил, что мера поддержки необходима представителям данной категории граждан ввиду того, что их доходы «подъедаются» высокой инфляцией.