Bloomberg назвал последствия роста цен на нефть выше $100 за баррель

По данным биржи ICE, сегодня стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent преодолела порог в $96 за баррель впервые с октября 2014 г. после $95,91 в момент открытия торгов. Мартовский фьючерс нефти WTI на максимуме достигал $94,92 за баррель. Выше $100 за баррель нефть в последний раз стоила в сентябре 2014 г. На пике Brent торговалась по $103,3 за баррель. WTI продавалась дороже $100 в июле 2014 г. — по $106,09 за баррель на максимуме.