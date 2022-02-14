Bloomberg назвал последствия роста цен на нефть выше $100 за баррель
Подорожание нефти выше $100 за баррель приведет к замедлению роста мировой экономики и разгону инфляции, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков.
Согласно шоковому сценарию Bloomberg Economics, увеличение стоимости нефти примерно с $70 за баррель в конце 2021 г. до $100 к концу февраля 2022 г. спровоцирует рост инфляции в США и странах Европы примерно на 0,5% во второй половине текущего года. При этом в январе индекс потребительских цен в США впервые с 1982 г. достиг 7,5% в годовом выражении, в еврозоне — рекордные 5,1%.
По оценке JPMorgan Chase & Co., подорожание нефти до $150 за баррель почти остановит рост мировой экономики и приведет к тому, что инфляция в среднем преодолеет порог в 7%. Это более чем в три раза превышает показатели, на которые ориентируются большинство центральных банков.
Сейчас нефть примерно на 50% дороже, чем год назад, отмечает Bloomberg. Это обусловлено несколькими факторами — восстановлением мирового спроса после ограничений, связанных с пандемией, геополитической напряженностью, так как одним из самых крупных поставщиков энергоресурсов является Россия, и перегруженностью цепочек поставок.
Международный валютный фонд в конце января повысил прогноз по росту мировых цен в 2022 г. с 2,3 до 3,9% в странах с развитой экономикой и в среднем до 5,9% — в развивающихся.
«Учитывая, что инфляция в настоящее время находится на многодесятилетнем максимуме, а неопределенность в отношении перспектив инфляции уже беспрецедентна, последнее, что нужно восстанавливающейся мировой экономике, это еще одно повышение цен на энергоносители», — говорится в отчете экономистов HSBC.
По мнению главного экономиста Moody’s Analytics Марка Занди, каждые дополнительные $10 к цене на нефть снижают рост экономики на 0,1 п. п. в год. Приянка Кишор из Oxford Economics полагает, что на 0,2 п. п. При этом повышение цен может привести к появлению в ряде стран условий, ведущих к рецессии, особенно при ужесточении налогово-бюджетной политики, полагает она.
От повышения нефтяных котировок выиграют нефтедобывающие страны, утверждает Bloomberg. По подсчетам агентства, Россия в 2022 г. может получить более $65 млрд дополнительных доходов в бюджет.
По данным биржи ICE, сегодня стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent преодолела порог в $96 за баррель впервые с октября 2014 г. после $95,91 в момент открытия торгов. Мартовский фьючерс нефти WTI на максимуме достигал $94,92 за баррель. Выше $100 за баррель нефть в последний раз стоила в сентябре 2014 г. На пике Brent торговалась по $103,3 за баррель. WTI продавалась дороже $100 в июле 2014 г. — по $106,09 за баррель на максимуме.
Ранее аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley сообщили, что стоимость нефти марки Brent достигнет $100 за баррель в III квартале текущего года. Аналогичное мнение также выразили в Goldman Sachs.