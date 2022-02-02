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Экономика

Инфляция в еврозоне установила новый рекорд

Ведомости

Рост потребительских цен в еврозоне за январь в годовом выражении ускорился до 5,1%, говорится в предварительном отчете Евростата. Это является рекордным значением с момента начала расчета уровня инфляции в Евросоюзе в 1997 г. Предыдущий рекорд был зарегистрирован в декабре, когда годовая инфляция составила 5%.

Главным фактором ускорения инфляции в ЕС остается рекордный рост цен на энергоносители. Рост цен, по предварительной оценке Евростата, в январе составит 28,6% в годовом выражении после 25,9% в декабре. Рост цен на продукты, алкоголь и табак в январе также ускорился до 3,6% после 3,2% в декабре. Инфляция в сфере услуг осталась прежней — на уровне 2,4%, рост цен на неэнергетические промышленные товары снизился до 2,3%.

Самый высокий уровень инфляции среди стран Евросоюза — у Литвы (12,2% по сравнению с 10,7% в декабре), Эстонии (11,7% по сравнению с 12% в декабре). Существенный всплеск инфляции наблюдается также в Бельгии (с 6,6% в декабре до 8,5% в январе) и Словакии (с 5,1% до 8,5%). Во Франции — самый низкий уровень инфляции, который составил 3,3%, в Германии инфляция снизилась до 5,1% по сравнению с 5,7% в декабре.

В еврозону входят Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных