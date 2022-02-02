Инфляция в еврозоне установила новый рекорд

Самый высокий уровень инфляции среди стран Евросоюза — у Литвы (12,2% по сравнению с 10,7% в декабре), Эстонии (11,7% по сравнению с 12% в декабре). Существенный всплеск инфляции наблюдается также в Бельгии (с 6,6% в декабре до 8,5% в январе) и Словакии (с 5,1% до 8,5%). Во Франции — самый низкий уровень инфляции, который составил 3,3%, в Германии инфляция снизилась до 5,1% по сравнению с 5,7% в декабре.