Инфляция в еврозоне установила новый рекорд
Рост потребительских цен в еврозоне за январь в годовом выражении ускорился до 5,1%, говорится в предварительном отчете Евростата. Это является рекордным значением с момента начала расчета уровня инфляции в Евросоюзе в 1997 г. Предыдущий рекорд был зарегистрирован в декабре, когда годовая инфляция составила 5%.
Главным фактором ускорения инфляции в ЕС остается рекордный рост цен на энергоносители. Рост цен, по предварительной оценке Евростата, в январе составит 28,6% в годовом выражении после 25,9% в декабре. Рост цен на продукты, алкоголь и табак в январе также ускорился до 3,6% после 3,2% в декабре. Инфляция в сфере услуг осталась прежней — на уровне 2,4%, рост цен на неэнергетические промышленные товары снизился до 2,3%.
Самый высокий уровень инфляции среди стран Евросоюза — у Литвы (12,2% по сравнению с 10,7% в декабре), Эстонии (11,7% по сравнению с 12% в декабре). Существенный всплеск инфляции наблюдается также в Бельгии (с 6,6% в декабре до 8,5% в январе) и Словакии (с 5,1% до 8,5%). Во Франции — самый низкий уровень инфляции, который составил 3,3%, в Германии инфляция снизилась до 5,1% по сравнению с 5,7% в декабре.
В еврозону входят Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.