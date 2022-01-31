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Сети фастфуда в США сокращают число блюд со скидками из-за инфляции

Ведомости

Крупнейшие мировые сети фастфуда, такие как Burger King, Domino's Pizza и Mcdonald’s, сокращают число блюд в меню со скидкой из-за высокого уровня инфляции, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей сетей.

Так, франчайзи Mcdonald’s начали продавать газированные напитки по более высоким ценам. В компании изучают варианты повышения цены предложения комплексных обедов, не провоцируя ослабления позиций на рынке и не отпугивая при этом клиентов. Burger King сокращает количество недорогих блюд в меню с конца прошлого года, пишет издание. Изменения включают сокращение количества наггетсов с десяти до восьми штук, а также повышение цен на наггетсы, картофель фри и чизбургеры с беконом.

Domino's сокращает количество курицы в пицце, заказываемой навынос стоимостью $7,99, компания также ограничивает возможности заказов — сеть пиццерий делает ставку на онлайн, тем самым сокращая расходы на аренду, рабочий персонал и продукты питания.

По данным исследовательской фирмы Technomic Inc., на фоне высокого уровня инфляции в ресторанах выросли цены на большинство недорогих блюд, особенно на завтрак и закуски.

Потребительские цены в США растут, годовой прирост в декабре составил 7%, что является самым большим уровнем инфляции с 1982 г., сообщило ранее министерство труда. По словам экономистов, проблемы с цепочками поставок, высокий спрос и программа по стимулированию экономики способствуют росту цен.

Цены на блюда в ресторанах выросли на 6% в год, что стало самым большим ростом почти за четыре десятилетия, подчеркивает издание. Многие сети несколько раз повышали цены в прошлом году, пытаясь компенсировать рост затрат на рабочую силу, продукты питания и сырье. Представители ресторанной отрасли заявили, что в 2022 г. может произойти дальнейшее повышение цен, если высокая инфляция сохранится.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных