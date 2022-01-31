Сети фастфуда в США сокращают число блюд со скидками из-за инфляции

Так, франчайзи Mcdonald’s начали продавать газированные напитки по более высоким ценам. В компании изучают варианты повышения цены предложения комплексных обедов, не провоцируя ослабления позиций на рынке и не отпугивая при этом клиентов. Burger King сокращает количество недорогих блюд в меню с конца прошлого года, пишет издание. Изменения включают сокращение количества наггетсов с десяти до восьми штук, а также повышение цен на наггетсы, картофель фри и чизбургеры с беконом.