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Bloomberg: дорогая нефть принесет бюджету России дополнительно $65 млрд

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Ценовое ралли на рынке нефти принесет российскому бюджету дополнительные $65 млрд и укрепит экономику страны на фоне угрозы западных санкций, пишет Bloomberg.

Для того чтобы нефтяные доходы выросли на такую величину, цены на нефть должны оставаться на текущем уровне в $90 за баррель, отмечает агентство. По оценке экономистов Bloomberg, при цене $100 за баррель дополнительные доходы могут достичь уже $80 млрд.

В рублевом выражении эта сумма может быть еще больше из-за ослабления российской валюты по отношению к доллару на фоне угрозы новых санкций в связи с ситуацией вокруг Украины.

В федеральном бюджете России на текущий год базовая цена экспортной нефти Urals заложена на уровне $44,2 за баррель. В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже этого показателя, Минфин покупает или продает иностранную валюту в рамках бюджетного правила. В начале февраля цена нефти российской марки в Европе превысила $95 за баррель впервые с сентября 2014 г.

В 2022 г. доходы федерального бюджета России от нефтегазового сектора составят 9,54 трлн руб., на эту статью придется 38,1% всех бюджетных доходов. Ожидается, что в 2023 г. они снизятся до 9,19 трлн руб. (36%), а в 2024 г. — до 8,56 трлн (33,2%).

В июне прошлого года абсолютная цена на российскую экспортную нефть в Европе превысила $70 за баррель, в октябре — $80, а в январе 2022 г. преодолела отметку $90 за баррель. Российский сорт дорожает вслед за ростом мировых котировок нефти на фоне высокой геополитической напряженности в мире, а также из-за опасений недостаточного предложения сырья вследствие быстрого восстановления спроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных