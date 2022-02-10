Bloomberg: дорогая нефть принесет бюджету России дополнительно $65 млрд

В федеральном бюджете России на текущий год базовая цена экспортной нефти Urals заложена на уровне $44,2 за баррель. В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже этого показателя, Минфин покупает или продает иностранную валюту в рамках бюджетного правила. В начале февраля цена нефти российской марки в Европе превысила $95 за баррель впервые с сентября 2014 г.