Цена нефти Urals в Европе превысила $95 за баррель впервые с 2014 года

Цена Urals на северо-западе Европы (CIF Rotterdam) в этот день выросла сразу на $4,66 по сравнению предыдущим днем — до $95,12 за баррель. Это максимальное значение с 17 сентября 2014 г., когда котировки достигали $96,18 за баррель. В Средиземноморье (CIF Аугуста) цена на партии Urals объемом от 80 000 до 100 000 т в пятницу выросла на $3,09 до $96,28 за баррель. Последний раз российская нефть стоила дороже 9 сентября 2014 г. — $97,41 за баррель.