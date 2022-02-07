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Цена нефти Urals в Европе превысила $95 за баррель впервые с 2014 года

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Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье в минувшую пятницу, 4 февраля, превысила $95 за баррель впервые с сентября 2014 г., сообщает ценовое агентство Argus.

Цена Urals на северо-западе Европы (CIF Rotterdam) в этот день выросла сразу на $4,66 по сравнению предыдущим днем — до $95,12 за баррель. Это максимальное значение с 17 сентября 2014 г., когда котировки достигали $96,18 за баррель. В Средиземноморье (CIF Аугуста) цена на партии Urals объемом от 80 000 до 100 000 т в пятницу выросла на $3,09 до $96,28 за баррель. Последний раз российская нефть стоила дороже 9 сентября 2014 г. — $97,41 за баррель.

Сорт Urals подорожал, несмотря на повышение дисконта на такие партии сразу на $1,1 за баррель, до максимального уровня с ноября — $1,5 за баррель (CIF Аугуста) к Североморскому датированному (индекс, рассчитываемый Argus на основе цен пяти сортов нефти, добываемых в Северном море: Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll).

В июне прошлого года абсолютная цена на российскую экспортную нефть в Европе превысила $70 за баррель, в октябре — $80, а в январе 2022-го преодолела отметку $90 за баррель. Российский сорт дорожает вслед за ростом мировых котировок нефти на фоне высокой геополитической напряженности в мире, а также из-за опасений недостаточного предложения сырья вследствие быстрого восстановления спроса, отмечает агентство. Утром в понедельник стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent обновила максимум за семь лет, приблизившись на пике к отметке $94/баррель, однако к 14:02 мск снизилась до $92,62/баррель.

Цена Urals в России учитывается при расчете экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также налога на добычу полезных ископаемых. В федеральном бюджете РФ на 2022 г. базовая цена Urals заложена на уровне $44,2/баррель. В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже этого показателя, Минфин РФ покупает или продает валюту в рамках бюджетного правила.

По данным Минфина, средняя цена на нефть Urals в январе-декабре 2021 г. сложилась в размере $69 за баррель против $41,73 годом ранее. В декабре 2021 г. средняя цена составила $72,71 за баррель. В конце 2020 г. ЦБ РФ прогнозировал, что средняя цена Urals в 2021 г. будет находиться в районе отметки $45 за баррель, однако цены выросли на фоне восстановления мировой экономики и нежелания ОПЕК+ существенно наращивать добычу.

Ранее по теме: Почему российская нефть Urals стала дороже Brent

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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