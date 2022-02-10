Рост инфляции в США оказался сильнее прогнозов

Инфляция в Штатах ускоряется: в январе индекс потребительских цен впервые с 1982 г. достиг 7,5% в годовом выражении против декабрьских 7%, сообщило министерство труда. Инфляция в США превысила прогноз (7,3%) и сейчас не сильно отстает от российской, которая в январе достигла 8,73% в годовом исчислении.