Рост инфляции в США оказался сильнее прогнозов

Рост инфляции в США оказался сильнее прогнозовАмериканскому регулятору потребуется активнее ужесточать монетарную политику
Инфляция в Штатах ускоряется: в январе индекс потребительских цен впервые с 1982 г. достиг 7,5% в годовом выражении против декабрьских 7%, сообщило министерство труда. Инфляция в США превысила прогноз (7,3%) и сейчас не сильно отстает от российской, которая в январе достигла 8,73% в годовом исчислении.
Фондовый рынок Америки открылся снижением после данных по инфляции: индекс S&P 500 падает на 0,35%, технологический NASDAQ – на 0,38%, а промышленный Dow Jones – на 0,25%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 2% впервые с августа 2019 г. Рубль к вечеру укреплялся к доллару и стоил 74,5 руб./$ (-0,17 руб.).
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