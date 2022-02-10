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Рост инфляции в США оказался сильнее прогнозов

Американскому регулятору потребуется активнее ужесточать монетарную политику
Екатерина Литова Софья Шелудченко Анастасия Бойко
Раньше задачу сдерживания инфляции частично решали банки, которые создавали избыточные денежные резервы и уменьшали объем денежной массы / Gary Cameron / Reuters

Инфляция в Штатах ускоряется: в январе индекс потребительских цен впервые с 1982 г. достиг 7,5% в годовом выражении против декабрьских 7%, сообщило министерство труда. Инфляция в США превысила прогноз (7,3%) и сейчас не сильно отстает от российской, которая в январе достигла 8,73% в годовом исчислении.

Фондовый рынок Америки открылся снижением после данных по инфляции: индекс S&P 500 падает на 0,35%, технологический NASDAQ – на 0,38%, а промышленный Dow Jones – на 0,25%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 2% впервые с августа 2019 г. Рубль к вечеру укреплялся к доллару и стоил 74,5 руб./$ (-0,17 руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных