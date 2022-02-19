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Экономика

«Газпром»: в ПХГ Европы осталось менее 5% от закачанного летом газа

Ведомости

Из подземных хранилищ газа Европы отобрано 95,3% от объема газа, закачанного летом прошлого года. Таким образом, в ПХГ остается менее 5% газа, сообщили в «Газпроме» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

По данным на 17 февраля, объем активного газа в европейских ПХГ на 21% (на 8,3 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. «Отобрано 95,3% (44,8 млрд куб. м) от объема газа, закачанного в летний сезон, то есть осталось менее 5%», — говорится в сообщении. 

Европейские подземные хранилища заполнены в целом на 32%, в Германии они опустошены более чем на две трети, во Франции — почти на три четверти. На минимальных уровнях (10,6 млрд куб. м) также находится заполненность украинских ПХГ. Показатель снизился на 45% по сравнению с прошлым годом, отмечает «Газпром».

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Отбор газа из ПХГ Европы продолжается до конца марта – середины апреля, добавили в российской компании.

Уровень запасов в европейских ПХГ с 11 января перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений, напомнили в «Газпроме». На 17 февраля запасы на 0,95 млрд куб. м оказались ниже минимального показателя на эту дату.

Сокращение объемов поставок в Европу произошло из-за уменьшения заявок в рамках долгосрочных контрактов, цена по которым привязана к спотовым котировкам предыдущего месяца, отмечали ранее эксперты. 

Европейская комиссия прорабатывает новые меры в сфере обеспечения энергетической безопасности, включая установление минимального объема запасов газа, который должен быть накоплен у входящих в ЕС стран к началу следующего отопительного сезона, передавал Bloomberg. В документе будет закреплено юридическое требование, согласно которому они должны иметь минимальный уровень запасов к 30 сентября каждого года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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