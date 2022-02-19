«Газпром»: в ПХГ Европы осталось менее 5% от закачанного летом газа
Из подземных хранилищ газа Европы отобрано 95,3% от объема газа, закачанного летом прошлого года. Таким образом, в ПХГ остается менее 5% газа, сообщили в «Газпроме» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
По данным на 17 февраля, объем активного газа в европейских ПХГ на 21% (на 8,3 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. «Отобрано 95,3% (44,8 млрд куб. м) от объема газа, закачанного в летний сезон, то есть осталось менее 5%», — говорится в сообщении.
Европейские подземные хранилища заполнены в целом на 32%, в Германии они опустошены более чем на две трети, во Франции — почти на три четверти. На минимальных уровнях (10,6 млрд куб. м) также находится заполненность украинских ПХГ. Показатель снизился на 45% по сравнению с прошлым годом, отмечает «Газпром».
Отбор газа из ПХГ Европы продолжается до конца марта – середины апреля, добавили в российской компании.
Уровень запасов в европейских ПХГ с 11 января перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений, напомнили в «Газпроме». На 17 февраля запасы на 0,95 млрд куб. м оказались ниже минимального показателя на эту дату.
Сокращение объемов поставок в Европу произошло из-за уменьшения заявок в рамках долгосрочных контрактов, цена по которым привязана к спотовым котировкам предыдущего месяца, отмечали ранее эксперты.
Европейская комиссия прорабатывает новые меры в сфере обеспечения энергетической безопасности, включая установление минимального объема запасов газа, который должен быть накоплен у входящих в ЕС стран к началу следующего отопительного сезона, передавал Bloomberg. В документе будет закреплено юридическое требование, согласно которому они должны иметь минимальный уровень запасов к 30 сентября каждого года.