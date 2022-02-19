«Газпром»: в ПХГ Европы осталось менее 5% от закачанного летом газа

Европейские подземные хранилища заполнены в целом на 32%, в Германии они опустошены более чем на две трети, во Франции — почти на три четверти. На минимальных уровнях (10,6 млрд куб. м) также находится заполненность украинских ПХГ. Показатель снизился на 45% по сравнению с прошлым годом, отмечает «Газпром».