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Экономика

Страны ЕС могут обязать обеспечивать минимальный уровень запасов газа к началу зимы

Ведомости

Европейская комиссия прорабатывает новые меры в сфере обеспечения энергетической безопасности, включая установление минимального объема запасов газа, который должен быть накоплен у входящих в ЕС стран к началу следующего отопительного сезона, передает Bloomberg.

По данным агентства, Еврокомиссия планирует предложить ввести ряд новых стимулов и обязательств для членов ЕС в рамках плана действий по «более доступной, безопасной и устойчивой энергетике». Так, в документе будет закреплено юридическое требование, согласно которому они должны иметь минимальный уровень запасов к 30 сентября каждого года. Сообщается, что документ будет представлен в марте, до этого времени в него могут быть внесены изменения.

«В условиях нынешнего кризиса газохранилища стали играть особенно важную роль, — цитирует Bloomberg текст документа. — Однако хранилище может обеспечивать энергетическую безопасность только тогда, когда оно заполняется на соответствующем уровне перед отопительным сезоном».

Сообщается, что ЕК намерена призвать правительства стран ЕС определить минимальные уровни запасов газа для компаний, чьи хранилища находятся на их территории, а также обеспечить достаточные национальные или региональные мощности в начале каждого отопительного сезона. Правительства при этом смогут предложить компаниям помощь, чтобы стимулировать поставщиков обеспечивать достаточные запасы газа. План действий может также включать обязательство запустить пилотный проект, чтобы помочь государствам и операторам совместно закупить газ в текущем году до минимального необходимого уровня.

В конце лета прошлого года цены на газ в Европе стали расти быстрыми темпами. Если весной средняя стоимость фьючерса находилась в районе $250-300 за 1000 куб. м, то уже в конце августа превысила $600, а в начале октября — $1000. Это произошло на фоне исторически низкой заполненности европейских подземных хранилищ и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. В декабре котировки вновь обновили исторические максимумы, достигнув почти $2200 за 1000 куб. м, а затем стали снижаться. В феврале котировки находились в районе $800-1000 за тысячу кубометров. В своем зимнем прогнозе Еврокомиссия заявляла, что цены на газ в Европе останутся высокими в этом году и заметно снизятся только в 2023 г.

В декабре ЕК предложила членам союза отказаться от продления действующих долгосрочных контрактов на поставку природного газа и заключения новых соглашений такого рода после 2049 г., а также совместно закупать стратегические запасы газа. Предложения регулятора подготавливают почву для энергоперехода: к 2050 г. Евросоюз планирует достичь климатической нейтральности, эксперты прогнозируют, что потребление природного газа в Европе к этому времени может упасть более чем на 60%. Однако ожидается, что во время переходного периода газ продолжит играть важную роль в европейской энергетике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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