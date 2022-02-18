Страны ЕС могут обязать обеспечивать минимальный уровень запасов газа к началу зимы

В конце лета прошлого года цены на газ в Европе стали расти быстрыми темпами. Если весной средняя стоимость фьючерса находилась в районе $250-300 за 1000 куб. м, то уже в конце августа превысила $600, а в начале октября — $1000. Это произошло на фоне исторически низкой заполненности европейских подземных хранилищ и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. В декабре котировки вновь обновили исторические максимумы, достигнув почти $2200 за 1000 куб. м, а затем стали снижаться. В феврале котировки находились в районе $800-1000 за тысячу кубометров. В своем зимнем прогнозе Еврокомиссия заявляла, что цены на газ в Европе останутся высокими в этом году и заметно снизятся только в 2023 г.