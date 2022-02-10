Еврокомиссия спрогнозировала снижение цен на газ в ЕС в 2023 году
Цены на газ в Европе останутся высокими в этом году и заметно снизятся только в 2023 г., говорится в зимнем прогнозе Европейской комиссии (ЕК).
«Во всем мире цены на газ в последнее время снизились с рекордных уровней, но остаются повышенными. На европейском рынке цены на газ и электроэнергию продолжают торговаться на рекордно высоком уровне, и в настоящее время ожидается, что они значительно снизятся только в 2023 г.», — сказано в докладе.
Сохранение высоких цен на газ обусловлено несколькими факторами. Первый — рекордно низкий уровень заполненности европейских подземных газовых хранилищ (ПХГ). Ранее «Газпром» со ссылкой на Gas Infrastructure Europe сообщил, что к 3 февраля показатель составил 36,7%. При этом ПХГ Германии и Франции «опустошены уже на 2/3», отмечали в российской компании.
В ЕК также обратили внимание на колебания спроса и предложения на газ. Наконец, давление на стоимость энергоносителей оказывает «геополитическая напряженность» между «восточными соседями» Евросоюза (ЕС), отмечается в докладе. Там не назвали конкретные страны, но заявление сделано на фоне обострения ситуации вокруг Украины. В частности, в западных СМИ с осени говорят о возможном вторжении в республику России, американские и европейские политики поддерживают эту риторику. Москва же много раз опровергала подобные заявления. Чиновники в Киеве также сказали, что не видят признаков грядущего нападения. В Кремле неоднократно отрицали планы военной агрессии.
В конце лета 2021 г. цены на газ в Европе стали расти быстрыми темпами. Если весной средняя стоимость фьючерса находилась в районе $250-300 за 1000 куб. м, то уже в конце августа превысила $600, а в начале октября — $1000. Это произошло на фоне исторически низкой заполненности европейских подземных хранилищ и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. Дело в том, что в Европе установилась безветренная погода, снизившая объемы генерации.
В декабре котировки вновь обновили исторические максимумы, достигнув почти $2200 за 1000 куб. м, а затем стали снижаться. Сегодняшние торги на бирже ICE открылись на уровне выше $900 за 1000 куб. м. В течение дня, к 14:55 мск, фьючерсы на газ подешевели почти на 2%.
Президент России Владимир Путин ранее сказал, что ЕС сам создал себе проблемы с ценами на газ. При этом вице-премьер Александр Новак сообщил о готовности страны наращивать добычу и поставки газа в Европу. Однако для этого «Газпрому» необходимо заключить с партнерами долгосрочные контракты, так как компании потребуется большой объем инвестиций, отмечал он.