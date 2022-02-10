Еврокомиссия спрогнозировала снижение цен на газ в ЕС в 2023 году

В ЕК также обратили внимание на колебания спроса и предложения на газ. Наконец, давление на стоимость энергоносителей оказывает «геополитическая напряженность» между «восточными соседями» Евросоюза (ЕС), отмечается в докладе. Там не назвали конкретные страны, но заявление сделано на фоне обострения ситуации вокруг Украины. В частности, в западных СМИ с осени говорят о возможном вторжении в республику России, американские и европейские политики поддерживают эту риторику. Москва же много раз опровергала подобные заявления. Чиновники в Киеве также сказали, что не видят признаков грядущего нападения. В Кремле неоднократно отрицали планы военной агрессии.