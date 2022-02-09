Германия обеспокоена низким уровнем запасов в газохранилищах

Ранее, 6 февраля, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС в полной мере. При этом он в очередной раз высказал претензию в адрес «Газпрома», который отказывается от дополнительных поставок для пополнения европейских газовых хранилищ. Постпред России в ЕС Владимир Чижов в ответ отметил, что «Газпром» не обязан наращивать объем поставок газа в Европейский союз (ЕС) сверх контрактных обязательств.