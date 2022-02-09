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Германия обеспокоена низким уровнем запасов в газохранилищах

Ведомости

Минэкономики Германии обеспокоено низким уровнем запасов газа в хранилищах страны, сообщила на брифинге в Берлине представитель ведомства.

«Обеспечение газом происходит у нас прежде всего по трубопроводам, здесь договоры исполняются. И, конечно, мы следим за ситуацией с газохранилищами, и она, конечно, вызывает обеспокоенность», — приводит «РИА Новости» слова чиновницы.

В середине декабря исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке сообщал, что заполненность газохранилищ в Германии опустилась ниже уровня в 60%, что стало исторически низким показателем за последние несколько лет. По данным «Газпрома», из подземных газовых хранилищ Европы отобрано уже почти 85% от объема топлива, закачанного в летний сезон, а общий уровень заполненности составляет 36,7%.

Ранее, 6 февраля, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС в полной мере. При этом он в очередной раз высказал претензию в адрес «Газпрома», который отказывается от дополнительных поставок для пополнения европейских газовых хранилищ. Постпред России в ЕС Владимир Чижов в ответ отметил, что «Газпром» не обязан наращивать объем поставок газа в Европейский союз (ЕС) сверх контрактных обязательств.

По мнению Борреля, Евросоюз должен в краткосрочной перспективе решить проблему обеспечения безопасности газоснабжения, в том числе рассмотреть создание стратегических запасов газа и совместную закупку топлива. В середине декабря прошлого года на фоне аномального роста цен на газ Еврокомиссия предложила создать механизм совместных добровольных закупок этого вида топлива для наполнения хранилищ. Ранее президент России Владимир Путин связал рост цен на газ с ошибочной, по его мнению, политикой европейского регулятора по сворачиванию долгосрочных контрактов на поставки газа и переориентацию на биржевую торговлю топливом.

Ранее по теме: Посол России рассказал о доминирующей в Германии позиции по «Северному потоку — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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