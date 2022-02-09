Германия обеспокоена низким уровнем запасов в газохранилищах
Минэкономики Германии обеспокоено низким уровнем запасов газа в хранилищах страны, сообщила на брифинге в Берлине представитель ведомства.
«Обеспечение газом происходит у нас прежде всего по трубопроводам, здесь договоры исполняются. И, конечно, мы следим за ситуацией с газохранилищами, и она, конечно, вызывает обеспокоенность», — приводит «РИА Новости» слова чиновницы.
В середине декабря исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке сообщал, что заполненность газохранилищ в Германии опустилась ниже уровня в 60%, что стало исторически низким показателем за последние несколько лет. По данным «Газпрома», из подземных газовых хранилищ Европы отобрано уже почти 85% от объема топлива, закачанного в летний сезон, а общий уровень заполненности составляет 36,7%.
Ранее, 6 февраля, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС в полной мере. При этом он в очередной раз высказал претензию в адрес «Газпрома», который отказывается от дополнительных поставок для пополнения европейских газовых хранилищ. Постпред России в ЕС Владимир Чижов в ответ отметил, что «Газпром» не обязан наращивать объем поставок газа в Европейский союз (ЕС) сверх контрактных обязательств.
По мнению Борреля, Евросоюз должен в краткосрочной перспективе решить проблему обеспечения безопасности газоснабжения, в том числе рассмотреть создание стратегических запасов газа и совместную закупку топлива. В середине декабря прошлого года на фоне аномального роста цен на газ Еврокомиссия предложила создать механизм совместных добровольных закупок этого вида топлива для наполнения хранилищ. Ранее президент России Владимир Путин связал рост цен на газ с ошибочной, по его мнению, политикой европейского регулятора по сворачиванию долгосрочных контрактов на поставки газа и переориентацию на биржевую торговлю топливом.