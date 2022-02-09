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Постпред напомнил об отсутствии у «Газпрома» обязанности наращивать поставки газа в ЕС

Ведомости

«Газпром» не обязан наращивать объем поставок газа в Европейский союз (ЕС) сверх контрактных обязательств, заявил постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов.

«Нет, конечно, не обязан. Кроме того, на самом деле он поставляет некоторое количество дополнительного голубого топлива в Европу, хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось», — сказал он в интервью агентству «РИА Новости».

6 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в своем блоге, что Россия в последние недели строго выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу. При этом «Газпром» отказался увеличить объем предоставляемого газа для пополнения европейских подземных хранилищ, что усилило нервозность на рынках, добавил дипломат.

Сейчас ЕС не может полностью заменить российский газ, отметил Чижов. У других стран, например Катара, поставки СПГ законтрактованы «на годы вперед», так что существенно нарастить оттуда импорт у европейских государств не получится — проще сразу «перейти на дрова», отказавшись от зеленых принципов, резюмировал постпред.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в давлении на европейские страны через газ. Она назвала политику «Газпрома» «странной» и заявила, что компания должна увеличить поставки газа в ЕС до максимально возможных, так как там наблюдается высокий спрос.

Президент России Владимир Путин ранее сказал, что ЕС сам создал себе проблемы с ценами на газ. При этом вице-премьер Александр Новак сообщил о готовности страны наращивать добычу и поставки газа в Европу. Однако для этого «Газпрому» необходимо заключить с партнерами долгосрочные контракты, так как компании потребуется большой объем инвестиций, отмечал он.

В конце лета 2021 г. цены на газ в Европе стали расти быстрыми темпами. Если весной средняя стоимость фьючерса находилась в районе $250-300 за 1000 куб. м, то уже в конце августа превысила $600, а в начале октября — $1000. Это произошло на фоне исторически низкой заполненности европейских подземных хранилищ и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. Кроме того, в Европе установилась безветренная погода, снизившая объемы генерации. В декабре котировки вновь обновили исторические максимумы, достигнув почти $2200 за 1000 куб. м, а затем стали снижаться. Сегодняшние торги на бирже ICE открылись на уровне $876 за 1000 куб. м.

Ранее по теме: Глава Еврокомиссии заявила об использовании Россией газа для давления на Европу

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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