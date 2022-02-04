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Глава Еврокомиссии заявила об использовании Россией газа для давления на Европу

Ведомости

Газопровод «Северный поток — 2» нельзя исключить из санкционных списков, так как Россия использует газ для давления на европейские страны, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном интервью изданиям Les Echos и Handelsblatt. Материал доступен по подписке.

«Москва использует газ в качестве инструмента давления на нас, поэтому "Северный поток — 2" нельзя исключать из санкционных списков», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

При этом она упрекнула «Газпром» в «странной политике»: компания, по мнению главы Еврокомиссии, должна наращивать поставки газа в Европу до максимально возможных, так как там наблюдается высокий спрос на газ. По словам Урсулы фон дер Ляйен, европейские страны ищут замену российскому газу, в первую очередь опираясь на США.

«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере «Северного потока — 2». 29 декабря 2021 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.

16 ноября прошлого года Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что сертификация оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG временно приостановлена. Регулятор обосновал это требованиями законодательства страны, в соответствии с которыми сертифицировать компанию можно лишь тогда, когда она будет «организована в юридической форме» согласно правовым нормам государства. 26 января «Газпром» сообщил, что оператор газопровода учредил немецкую дочернюю компанию Gas for Europe GmbH, необходимую для сертификации проекта в Германии.

Ранее по теме: «Газпром» выполнил условие Берлина по «Северному потоку – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных