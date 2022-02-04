Глава Еврокомиссии заявила об использовании Россией газа для давления на Европу
Газопровод «Северный поток — 2» нельзя исключить из санкционных списков, так как Россия использует газ для давления на европейские страны, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном интервью изданиям Les Echos и Handelsblatt. Материал доступен по подписке.
«Москва использует газ в качестве инструмента давления на нас, поэтому "Северный поток — 2" нельзя исключать из санкционных списков», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
При этом она упрекнула «Газпром» в «странной политике»: компания, по мнению главы Еврокомиссии, должна наращивать поставки газа в Европу до максимально возможных, так как там наблюдается высокий спрос на газ. По словам Урсулы фон дер Ляйен, европейские страны ищут замену российскому газу, в первую очередь опираясь на США.
«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере «Северного потока — 2». 29 декабря 2021 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.
16 ноября прошлого года Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что сертификация оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG временно приостановлена. Регулятор обосновал это требованиями законодательства страны, в соответствии с которыми сертифицировать компанию можно лишь тогда, когда она будет «организована в юридической форме» согласно правовым нормам государства. 26 января «Газпром» сообщил, что оператор газопровода учредил немецкую дочернюю компанию Gas for Europe GmbH, необходимую для сертификации проекта в Германии.