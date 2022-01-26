«Газпром» выполнил условие Берлина по «Северному потоку – 2»

Что такое «Северный поток – 2»

Проходящий по дну Балтийского моря газопровод «Северный поток – 2» пересекает территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Проектная мощность двух ниток «Северного потока – 2» составит 55 млрд куб. м газа в год. Точка входа газопровода в море – район Усть–Луги в Ленинградской области, выхода – район Грайфсвальда в ФРГ. Первоначально финансирование «Северного потока – 2» предполагалось осуществить через продажу европейским партнерам «Газпрома» – Wintershall Dea, Uniper, OMV, Engie и Shell – по 10% в консорциуме Nord Stream 2 AG. Но из–за негативной реакции польского антимонопольного органа, заявившего, что создание такого консорциума может привести к ограничению конкуренции на газовом рынке Европы, от этой схемы отказались. В итоге 100% акций оператора остались в собственности «Газпрома», но все они находились в залоге у европейских партнеров «Газпрома». В 2017 г. проект оценивался в $9,5 млрд. Каждая из пяти компаний должна была вложить по 950 млн евро, остальное – «Газпром». В 2020 г. финансирование проекта было завершено, но финальные суммы вложений европейских компаний оказались меньше: Wintershall Dea инвестировала 730 млн евро, Uniper – 700 млн, OMV – 729 млн, ENGIE и Shell данных не раскрывали.