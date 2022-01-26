«Газпром» выполнил условие Берлина по «Северному потоку – 2»Швейцарская Nord Stream 2 AG создала в Германии «дочку» для управления газопроводом
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток – 2», учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH (GfE) для управления участком газопровода в Германии, сообщила 26 января Nord Stream 2.
Новая компания станет владельцем и оператором 54–километрового участка газопровода, расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в городе Любмин. GfE будет независимым оператором транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве Германии (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG), отмечается в сообщении. Головной офис компании GfE расположен в Шверине.
Строительство газопровода «Северный поток–2» было физически завершено в сентябре 2021 г., после чего немецкий регулятор начал процедуру сертификации оператора (Nord Stream 2) на предмет соответствия требованиям законодательства ФРГ. После получения одобрения от Федерального сетевого агентства страны (Bundesnetzagentur) окончательную судьбу проекта должна решить Еврокомиссия (ЕК).
В ноябре 2021 г. немецкий регулятор неожиданно приостановил сертификацию: для ее успешного прохождения теперь потребовалось создать на территории ФРГ дочернюю компанию Nord Stream 2, которая зарегистрирована в Швейцарии. Предполагалось, что задержка сертификации с учетом новых обстоятельств не продлится более четырех месяцев. Но в середине декабря 2021 г. Bundesnetzagentur сообщило, что сертификацию не удастся завершить ранее начала второго полугодия 2022 г.
Что такое «Северный поток – 2»
Проходящий по дну Балтийского моря газопровод «Северный поток – 2» пересекает территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Проектная мощность двух ниток «Северного потока – 2» составит 55 млрд куб. м газа в год. Точка входа газопровода в море – район Усть–Луги в Ленинградской области, выхода – район Грайфсвальда в ФРГ. Первоначально финансирование «Северного потока – 2» предполагалось осуществить через продажу европейским партнерам «Газпрома» – Wintershall Dea, Uniper, OMV, Engie и Shell – по 10% в консорциуме Nord Stream 2 AG. Но из–за негативной реакции польского антимонопольного органа, заявившего, что создание такого консорциума может привести к ограничению конкуренции на газовом рынке Европы, от этой схемы отказались. В итоге 100% акций оператора остались в собственности «Газпрома», но все они находились в залоге у европейских партнеров «Газпрома». В 2017 г. проект оценивался в $9,5 млрд. Каждая из пяти компаний должна была вложить по 950 млн евро, остальное – «Газпром». В 2020 г. финансирование проекта было завершено, но финальные суммы вложений европейских компаний оказались меньше: Wintershall Dea инвестировала 730 млн евро, Uniper – 700 млн, OMV – 729 млн, ENGIE и Shell данных не раскрывали.
Министр экономики ФРГ, вице–канцлер Роберт Хабек заявил в интервью Spiegel 21 января, что Германия не станет выплачивать компенсацию участникам проекта «Северный поток – 2», если Bundesnetzagentur примет решение о несоответствии этого газопровода требованиям Евросоюза и Германии.
«Газпром» пытается обойти требования обновленной в апреле 2019 г. Газовой директивы ЕС. Она предусматривает разделение компаний – поставщиков газа и компаний, транспортирующих газ. Чтобы «Северный поток – 2» соответствовал этим требованиям, 50% пропускной мощности трубы должно бронироваться для альтернативных поставщиков, а компания–оператор Nord Stream 2 должна быть независимой от «Газпрома».
Не стоит связывать регистрацию «дочки» Nord Stream 2 в Германии с попыткой «Газпрома» обойти требование Газовой директивы ЕС, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, это отдельный вопрос, который Nord Stream 2 пытается решить в том числе в европейских судах.
По мнению эксперта, регистрация «дочки» для управления немецким участком газопровода повысит шансы Nord Stream 2 на успешную сертификацию «Северного потока – 2». В ноябрьском заявлении Федерального сетевого агентства Германии была в целом позитивная риторика для Nord Stream 2, говорит Юшков. Регулятор фактически сообщил, что компания вправе быть оператором газопровода, но должна исполнить требование о регистрации дочерней компании в Германии, отмечает эксперт.
По нормам европейского законодательства функции поставщика газа и функции оператора газопровода должны быть либо полностью разделены, либо должна быть создана такая система менеджмента, чтобы оператор газопровода в своей оперативной деятельности был независим от собственника газа, напоминает Юшков. «Газпром» заявил, что он такую систему создал. Но немецкий регулятор объявил, что так как Nord Stream 2 зарегистрирована в Швейцарии, у него нет полномочий для детальной проверки компании. Поэтому появилось требование о создании дочерней компании в Германии», – объяснил эксперт.
По словам Юшкова, фактически немецкий участок газопровода располагается в 12-мильной зоне (22 км от берега), но Nord Stream 2 определила в управление новой компании часть «Северного потока – 2» в прилежащей зоне. Теперь у немецкого регулятора будет не более четырех месяцев на вынесение решения, но фактически оно может быть принято и ранее, говорит эксперт.