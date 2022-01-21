В ФРГ не будут платить компенсацию в случае неодобрения «Северного потока-2»

Хайек напомнил, что сейчас процесс сертификации «Северного потока-2» остановлен. «Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций», — сообщил он.