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Бизнес

В ФРГ не будут платить компенсацию в случае неодобрения «Северного потока-2»

Ведомости

Германия не должна будет платить компенсацию, если национальный регулятор признает газопровод «Северный поток — 2» несоответствующим праву Евросоюза, передает ТАСС слова вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека со ссылкой на издание Der Spiegel.

Хайек напомнил, что сейчас процесс сертификации «Северного потока-2» остановлен. «Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций», — сообщил он.

Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию трубопровода. Она отметила, что поставки газа из России позволят Германии перейти к возобновляемым источникам энергии, чтобы отказаться от атомной и угольной энергетики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил о негативном влиянии задержки запуска «Северный поток-2» на ЕС. Он подчеркнул, что от этого прежде всего пострадают экономика и европейские потребители, которые испытывают трудности в пандемийное время.  

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о временной приостановке сертификации оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Объясняя свое решение, регулятор сослался на немецкое законодательство, согласно которому сертифицировать компанию можно лишь после того, как она будет «организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии».

«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере «Северного потока — 2». 29 декабря 2021 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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