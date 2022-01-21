В ФРГ не будут платить компенсацию в случае неодобрения «Северного потока-2»
Хайек напомнил, что сейчас процесс сертификации «Северного потока-2» остановлен. «Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций», — сообщил он.
Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию трубопровода. Она отметила, что поставки газа из России позволят Германии перейти к возобновляемым источникам энергии, чтобы отказаться от атомной и угольной энергетики.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил о негативном влиянии задержки запуска «Северный поток-2» на ЕС. Он подчеркнул, что от этого прежде всего пострадают экономика и европейские потребители, которые испытывают трудности в пандемийное время.
16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о временной приостановке сертификации оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Объясняя свое решение, регулятор сослался на немецкое законодательство, согласно которому сертифицировать компанию можно лишь после того, как она будет «организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии».
«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере «Северного потока — 2». 29 декабря 2021 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.