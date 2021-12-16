Заполненность газовых хранилищ в Германии опустилась ниже 60%
Заполненность газохранилищ Германии опустилась до 59%, что является самым низким показателем за последние несколько лет, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.
Исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке заявил, что, если отбор газа из хранилищ останется таким же, то в феврале 2022 г. можно ожидать еще более низких показателей. «Уровень заполненности упал ниже 60%-ной отметки. Поскольку настоящая зима еще впереди, со сравнительно небольшими запасами, безусловно, следует обращаться бережно. Если отбор газа из хранилищ будет таким же, как сейчас, уровень заполненности [хранилищ] станет очень низким в феврале», — пояснил Блешке.
Ранее Еврокомиссия представила пакет предложений по повышению энергобезопасности в ЕС. Среди представленных рекомендаций — запрет на продление долгосрочных контрактов на поставки природного газа после 2049 г., чтобы упростить выход на рынок производителям «возобновляемых газов», поэтапный переход на альтернативные и возобновляемые источники энергии, повышение эффективности контроля стратегических запасов природного газа, создание в ЕС рынка «чистого и возобновляемого газа», в частности биогаза и водорода, и меры по реновации жилого фонда ЕС с использованием энергосберегающих технологий для снижения затрат на отопление. Чтобы рекомендации ЕК вступили в силу, их должен утвердить Европарламент и 27 государств — членов ЕС.
«Газпром» с начала 2021 г. и до середины декабря экспортировал в страны дальнего зарубежья до 178,1 млрд куб. м газа, что на 4,8% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила компания. Несмотря на это, в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ), которые использует российская компания, почти в 3 раза меньше газа, чем на середину декабря 2020 г., следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE). По сравнению с 2020 г. в Европе не хватает около 21,5 млрд куб. м газа. 13 декабря на пять «газпромовских» ПХГ приходилось лишь около 5% от общих запасов газа в Европе.