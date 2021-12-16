Заполненность газовых хранилищ в Германии опустилась ниже 60%

«Газпром» с начала 2021 г. и до середины декабря экспортировал в страны дальнего зарубежья до 178,1 млрд куб. м газа, что на 4,8% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила компания. Несмотря на это, в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ), которые использует российская компания, почти в 3 раза меньше газа, чем на середину декабря 2020 г., следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE). По сравнению с 2020 г. в Европе не хватает около 21,5 млрд куб. м газа. 13 декабря на пять «газпромовских» ПХГ приходилось лишь около 5% от общих запасов газа в Европе.