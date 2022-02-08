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Бизнес

Посол России рассказал о доминирующей в Германии позиции по «Северному потоку — 2»

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В Германии доминирует позиция, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом и газ по нему должен пойти, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол России в Берлине Сергей Нечаев.

«Этот проект — и это подтверждено, в том числе, высшими представителями германского правительства — является экономическим, коммерческим, и в этом плане он не должен быть увязан с какими-либо политическими аспектами», — сказал он. «Это доминирующая позиция, потому что все понимают, что газ должен прийти», — добавил дипломат (цитата по «Интерфакс»).

Сейчас Германии нечем заменить природный газ, поэтому «здравомыслящие круги» в стране поддерживают мнение правительства, отметил Нечаев. При этом запуск «Северного потока — 2» задерживается ввиду ряда «бюрократических проволочек», пояснил он. 

При этом в конце января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила готовность ввести санкции в отношении «Северного потока — 2» в случае вторжения России на Украину. Москва многократно опровергла наличие угрозы со своей стороны. В частности, в российском МИДе говорили, что страна не собирается ни на кого нападать. 

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины и имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год. Польша и Украина наряду с США считают его «рычагом давления» Москвы на западных партнеров. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере проекта. Помимо российского «Газпрома», в нем участвуют немецкие Uniper и Wintershall Dea, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie. 

29 декабря председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации. В целом строительство «Северного потока — 2» завершили еще в сентябре прошлого года, после этого началась процедура сертификации его оператора Nord Stream 2 AG. 26 января «Газпром» сообщил, что оператор во исполнение требований немецкого законодательства учредил компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в немецком городе Шверин. 

Ранее по теме: МИД ФРГ допустил санкции против «Северного потока — 2» при вторжении России на Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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